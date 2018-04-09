大家一起玩遊具看偶劇、不能錯過的共融公園美好記憶！

2018年04月09日 16:10 中時電子報 綜合報導

臺北市鄰里公園具體落實共融精神，不但新遊具採取貼心無障礙設計，臺北市文化局更將在永盛公園邀請劇團演出兒童劇，讓不同族群小朋友一起玩遊具看偶劇！

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，在全市啟用五座鄰里公園共融式遊戲場，其中新遊具有高度美感與設計性，並兼顧一般小朋友和身障兒童的需求，讓大家都能一起在公園留下玩樂的美好記憶！。

(台北市文化局提供)

像是日前啟用的永盛公園「都市跳島」遊戲場，其中「旋轉星球」是無障礙旋轉遊具，高度與空間都方便輪椅小朋友使用；「搖擺大地」則是獨特而罕見的體感遊具，可進行緩慢平和擺動。兩款遊具既能讓不同族群小朋友一起玩，家長也能一起參與互動，從而具體落實共融精神。

搖擺大地要大人小孩合力推動，才會緩慢的擺盪。(中時電子報提供)

有鑑於此，臺北市文化局為充分展現鄰里公園共融精神，特別選擇永盛公園舉辦共融劇場，邀請了著名的「偶偶偶劇團」，演出《花花森林的大麻煩》兒童劇。

劇情是講述花花森林住著許多動物，大家祥和的生活在一起，有一天突然出現有著尖嘴巴、利爪子與花屁股的神秘客，小動物們非常緊張，請來保育員幫忙，才發現這神秘客是隻大公雞。於是動物們發揮共融精神，齊心協力幫大公雞解決大麻煩，花花森林也回復原來的平靜與安祥。

本次共融劇場活動將於十四日（週六）下午三點至五點舉行，不但表演精彩，還可以體驗新遊具。

永盛公園位於位於臺北市中山北路二段93巷中，下方就有停車場。由於場地座位有限，採取網路報名，額滿截止。本次活動尤其歡迎身障兒童參加，現場也會進行妥善的無障礙規劃，讓不同族群小朋友都能開心的玩在一起。

(中時電子報)