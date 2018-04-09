點名簿靠邊站 手機無感報到系統超炫

2018年04月09日 16:30 中時 陳淑娥

弘光科大副教授張怡君(立者)與學生研發手機無感自動報到系統，省去點名時間。（陳淑娥攝）

傳統上班點名在唱完名後，往往要耗時10分鐘，弘光科大學生研發手機無感報到系統，只要下載APP軟體就能搞定，經過一學期測試，已能穩定使用，完全不漏點，大幅節省老師每堂課點名時間。

目前就讀智慧科技學院智慧型輔助科技研究所學生黃德耀，有感於老師拿點名簿唱名很花時間，靈機一動想開發上課點名系統，大三下學期選定專題題目後，與班上其他3位同學一起研發出這套系統。

無感報到系統能幫助老師自動點名，精準定位同學在教室內，甚至連進出時間都一清二楚。黃德耀指出，儘管有同學知道它的功能後，可能因無法蹺課而不喜歡，但是，學生就應認真念書，「研發的出發點，是單純希望同學可以把握每一堂上課時間」。

副教授張怡君指出，目前只能應用安卓系統（IOS系統要另寫），學生下載APP軟體後，老師不需額外拿名單唱名，只要透過教室內iBeacon訊號發射器，設定發送訊號時間，教師端系統便可知道哪個學生沒有到校上課。

經過一學期測試後已能穩定使用，張怡君表示，報到系統除可取代傳統上課點名外，也很適合擴大使用在教育訓練活動、大型會議的報到，參與活動的人不用大排長龍簽到，目前正開發這方面應用的作業軟體。

而「智慧校園-具個人化課堂無感點名系統」完成後，曾參加中區技專校院校際聯盟研發成果網路聯合發表，獲得優等。

(中時)