萬華知名排骨店遭竊 員警鷹眼速破案

古姓男子為沒錢買孩子奶粉，鋌而走險成竊賊。〔警方提供〕

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古嫌潛入楊記排骨酥麵店行竊收銀機內現金，被店內監視器拍得一清二楚。〔警方提供〕
古嫌行竊得手後將贓款拿去買孩子奶粉，只剩4千多塊。〔警方提供〕

24歲的古姓男子因沒固定工作收入買小孩奶粉，日前經過漢口街知名楊記排骨酥麵店，見店方休息，竟從後門潛入店內竊取收銀機內現金1萬5千多元，得手後拿去買孩子奶粉、尿布，案發後轄區武昌所員警林豐濱一路追查多日，10天後在麵店附近路口撞見古嫌，當場認出就是涉嫌行竊麵店的古嫌，當場將嫌犯逮捕送辦。

警方調查，老家在苗栗的古姓男子，帶著妻小北上討生活，一直找不到正職工作，只能靠打零工維持家計，今年過完年後，打零工狀況一直不穩定，家中幼兒的奶粉快要斷炊，古嫌急得四處找辦法，但因人生地不熟，完全無法獲得幫助。

2018年3月24日凌晨，古嫌行經漢口街2段楊記排骨酥麵店，見到店方休息，探知店方因辦理員工旅遊才店休，走投無路的古嫌鋌而走險，由店後門潛入店內，竊走店內收銀機內1萬5千多元現金，古嫌得手後隨將贓款拿去買小孩的奶粉和尿布。

轄區武昌所接獲店家失竊報案，立即展開偵辦，調集周邊監視器錄影帶清查可疑竊嫌身分，但追至桂林路、康定路口，就找不到竊嫌去向，但警方已鎖定竊嫌長相面貌，持續清查中。

承辦本案的武昌所員警林豐濱，一直積極追查竊嫌下落，事隔10天，林員乘著休假日重回失竊麵店周邊路口探尋可疑線索，結果迎面撞見古嫌，林員一看就認出是麵店竊案嫌犯，立即通知同事前來支援，將古嫌逮捕到案。

古嫌在警詢中坦承行竊，並稱贓款花了1萬多元，只剩4千7百多元，警方偵詢後將全案依法送法辦。

(中時)

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