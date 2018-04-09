彰化監獄「照顧服員技術訓練班」開訓

2018年04月09日 16:23 中時 鐘武達

彰化監獄「照顧服務員技術訓練班」開訓，學員們學習照顧員的基本功。（鐘武達攝）

「阿忠」在彰化監獄服刑，父母都已經65歲 ，他擔心5年後出獄，父母親需要被照顧，於是報名加入彰化監獄「長期照顧技術員訓練班」的行列，他說「最想做的，就是回報父母」，「就算父母還健康，我也可以靠著一技之長找工作」。

彰化監獄響應長照2.0政策由彰化縣衛生局指導與二林洪宗鄰醫院附設護理之家聯合開辦的「照顧服務員技能訓練班」9日開訓，首批受訓的受刑人有16名，他們都跟「阿忠」有著同樣的期待，就是希望利用在監期間學習一技之長並取得證照，可以成為日後重返社會更生的動力。

長照生力軍！彰化監獄祕書楊戶政指出，刑事政策轉變，矯正機關受刑人的年齡層也有往上攀升的趨勢，管理上出現許多困擾，如果能夠推動受刑人照服訓練，不僅對監所內的老弱殘病照護有幫助，當他們重返社會，也有助政府推動長照政策。

彰化縣衛生局表示，台灣人口嚴重老化，65歲以上人口比率為14.6%，已經達到國際高齡社會標準，隨著老年人口快速成長，衍生的長照需求與家庭照顧責任也將日益沈重，行政院為建構符合老人需求及身心障礙者的長期照顧體系，通過「長期照顧10年計畫2.0」，未來如果有更有「更生人」可以加入行列，將是1支生力軍。

彰化監獄「照顧服務員技術訓練班」，受訓的學員在完成60小時的學術科課程與30小時的臨床實習後，即可取得丙級證照，過程是由洪宗鄰護理之家的專業護理師資授課。

(中時)