林濁水：蘇貞昌救火上陣非個人意願使然

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曾預言蘇貞昌將在2018參選新北市長的前民進黨立委林濁水今天表示，退休之勢濃厚的蘇貞昌如今很可能再度上陣救火，並非個人意願使然，而是不願辜負來自黨內眾多支持聲音，另方面仍希望能發揮影響力，並繼續站穩領導地位。

蘇系子弟吳秉叡7日宣布退選，傳聞準總統府秘書長陳菊將代表勸進蘇貞昌參選新北市，2010年蘇貞昌參選台北市在保安宮發表演說時的影片，也因此開始在網路瘋傳。影片中蘇貞昌鏗鏘有力地宣示，不會第三次參選台北縣長(即今新北市長)，如今看來似乎頗為諷刺。

林濁水今天接受《POP搶先爆》節目專訪時表示，諷刺或嘲笑蘇貞昌的人格局都太小，這樣的批判聲音也太過殘酷。硜硜然(形容人見識淺陋且頑固)者連小人都算不上，蘇貞昌如果願意參選，不是因為新北市長是個肥缺他要來搶，而是救亡圖存的權變之計，拯救民進黨選情於水火之中。

他認為，如果要挑一個負面切角來看待這件事，應該討論為什麼民進黨沒有人能接班參選，還得請蘇出來「顧全大局」，面對苦戰。

他說，單以新北市的選情來論大局成敗，也不是很有道理，如果新北市敗選但其他縣市仍舊大勝，即使高志鵬個人意見多麼強烈，黨內同志應該也不會就此逼蔡英文辭黨主席。

林濁水反問，蔡英文徵召蘇貞昌參選如果要負敗選責任，那高志鵬拱游錫?出線難道不用負任何責任嗎？

林濁水認為，民進黨之所以在新北市選戰存在人選斷層，無法進行初選果斷定案，導致如今徵召爭議不斷，同志彼此惡言相向，都可歸咎游錫?2014時參選新北市的舉動，不但使民進黨錯過可能勝選的天賜良機，也壓迫羅致政、吳秉叡等黨內中生代失去歷練機會，甚至失去一筆代表黨出征勝選的漂亮履歷。

對於高雄市長陳菊親口證實將接任總統府秘書長，總統府是否會因此淪為民進黨競選總部？林濁水表示，蔡英文總統身兼黨主席，在接見政治人物的談話過程中，完全對選舉話題避而不談是相當困難的，但的確不應成為常態。

而陳菊市長被期待能在蔡英文、賴清德間的微妙競合關係，林濁水則表示，他相信賴清德不會因為自己的高人氣，妨礙蔡英文總統的連任之路，也希望屆時面對2020年總統大選，不會出現拱賴清德參選的聲音，造成黨內意見分歧不一致的局勢。

(工商)

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