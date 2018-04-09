台灣國際蘭展外銷訂單創新高 將南向開發越南市場

台灣國際蘭展風光落幕，明年將持續南向政策，開發越南市場。（程炳璋攝）

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中時

台南市後壁區舉辦為期10天的台灣國際蘭展3月12日落幕，9日成果發表，今年參展國家達42國、3至5年內外銷訂單約110億元兩項成績都創新高，台南市政府認為越南市場具潛力，值得未來進一步開發。

根據外貿協會統計，台灣去年的花卉外銷出口達1.95億美元，其中蘭花出口1.78億，占了花卉出口總值91%，出口總值創下2014年以來歷史新高，且首度出現正成長。在所有花卉外銷出口中，以蝴蝶蘭為主力，達1.39億美元。

台南市已舉辦14年的台灣國際蘭展重點放在商業洽談，規模越辦越大，今年共有42國花卉專家來交流栽培技術，與台灣40家蘭花供應商進行353場次一對一的採購會談，促成1500多萬美元商機。另外展覽10天的參觀民眾也達21萬人次。

台南市副市長吳宗榮表示，今年的蘭展結合東方書法意境，以書聖王羲之的蘭亭集序來打造展覽會場，連蘭花文創產品銷售都超過500萬元，現場蘭花展售達1695萬元，並搭配蘭展觀光旅遊，成功展現台灣蘭花產業的實力。

近年來越南市場蓬勃發展，台灣的蝴蝶蘭深受喜愛，許多蘭花供應商正開發新品種，迎合東南亞新興市場需求，未來將進一步開發越南市場，鞏固台灣蝴蝶蘭在當地的領導地位。

(中時)

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