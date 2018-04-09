林志穎賽車撞成頸椎脫位！無礙拚下胎「沒做防護措施」

2018年04月09日 16:32 中時 尤嬿妮

林志穎出道26年外貌幾乎沒變。（娛人制造提供）

林志穎出道26年外貌幾乎沒變。（娛人制造提供）

林志穎常陪孩子一起玩。（娛人制造提供）

林志穎今辦媒體餐敘，透露因長期賽車導致身體不適，上月做健康檢查，發現頸椎、腰椎及胸椎等處都有骨刺或脫位等情形，被醫生警告近期不能賽車，否則會更嚴重；之前曾說想拚生女兒的他，身體出問題不影響他生子計劃，笑說：「我媽說屬狗或豬的對我都不錯，（生小孩）計劃還是有的，但靠緣份，希望下一個（跟雙胞胎）最多不超過4歲。」透露和老婆房事雖沒按表操課，但夫妻倆很努力，沒做防護措施。

43歲的他臉上幾乎看不出歲月痕跡，身高172公分的他體重僅59公斤，外貌猶如17歲剛出道模樣，凍齡除了靠多喝水、不碰炸辣酸等刺激性食物，也不喝咖啡，此外，永保赤子之心及賽車也是他凍齡秘方，常跟3個兒子玩在一起；他說在台灣時最大樂趣，是每天晚上等孩子們睡了，跟老婆一起吃宵夜看電影，除了老婆下廚燙米粉、青菜，涼麵及鹹水雞等夜市美食也是夫妻倆最愛。

他本周五將在四平街舉辦新歌MV首映簽唱會，笑說：「以演唱會的規格，我要把四平街炸了！」一時口快引起媒體驚慌，他趕緊改口：「不要想這麼多，我是說音響啦！」

(中時)