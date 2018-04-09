林志穎賽車撞成頸椎脫位！無礙拚下胎「沒做防護措施」

林志穎出道26年外貌幾乎沒變。（娛人制造提供）

友善列印
中時
林志穎出道26年外貌幾乎沒變。（娛人制造提供）
林志穎出道26年外貌幾乎沒變。（娛人制造提供）
林志穎常陪孩子一起玩。（娛人制造提供）

林志穎今辦媒體餐敘，透露因長期賽車導致身體不適，上月做健康檢查，發現頸椎、腰椎及胸椎等處都有骨刺或脫位等情形，被醫生警告近期不能賽車，否則會更嚴重；之前曾說想拚生女兒的他，身體出問題不影響他生子計劃，笑說：「我媽說屬狗或豬的對我都不錯，（生小孩）計劃還是有的，但靠緣份，希望下一個（跟雙胞胎）最多不超過4歲。」透露和老婆房事雖沒按表操課，但夫妻倆很努力，沒做防護措施。

43歲的他臉上幾乎看不出歲月痕跡，身高172公分的他體重僅59公斤，外貌猶如17歲剛出道模樣，凍齡除了靠多喝水、不碰炸辣酸等刺激性食物，也不喝咖啡，此外，永保赤子之心及賽車也是他凍齡秘方，常跟3個兒子玩在一起；他說在台灣時最大樂趣，是每天晚上等孩子們睡了，跟老婆一起吃宵夜看電影，除了老婆下廚燙米粉、青菜，涼麵及鹹水雞等夜市美食也是夫妻倆最愛。

他本周五將在四平街舉辦新歌MV首映簽唱會，笑說：「以演唱會的規格，我要把四平街炸了！」一時口快引起媒體驚慌，他趕緊改口：「不要想這麼多，我是說音響啦！」

(中時)

小S支持！許老三生日童言驚天許… 博物館出手 元代羅漢像900萬成交

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。