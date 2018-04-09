運動局成立周年 台中晉升有「蛋」城市

台中市府運動局表示，洲際棒球場起死回生，台中晉升有蛋城市。（盧金足攝）

友善列印
中時
市府運動局長王慶堂9日於市政會議進行「運動局成立周年專案報告」，報告運動局成立周年來重要施政成果。（盧金足攝）
台中市已有朝馬與北區等2座國民運動中心完工啟用。（盧金足攝）

台中市政府去年成立運動局，致力推動運動風氣與事務，經過一年來的努力，多座國民運動中心陸續完工營運，在促進民眾參與運動上也展現良好成效。市長林佳龍表示，明年登場的東亞青年運動會是台灣舉辦國際運動賽事的第一哩路，盼透過運動局的設立，實踐「健康市民」、「卓越競技」與「活躍台中」的目標，也透過運動賽事舉辦團結國人齊心，讓運動作為國家的出路，使台灣立足世界。

市府運動局長王慶堂9日於市政會議進行「運動局成立周年專案報告」，報告運動局成立周年來重要施政成果，以及2018重大推展項目，宣示運動局未來持續利用運動科學與情蒐數據，成立中部訓練園區，為2019東亞青年運動會做好準備。

王慶堂指出，市府在建設優質運動環境、培訓優質運動人力、將運動賽事國際化並普及全民運動等部分，均已展現相當成果，經運動城市調查顯示，台中市在106年規律運動人口比例為34.2%，全國平均為33.2%，台中市高於全國平均；市府在去年8月委託民調公司調查台中市規律運動人口比例，更是高達45%，是為目前國內最高的數字，也顯現市府推動運動城市，民眾在運動參與上展現良好成效。

明年台中市將舉辦2019東亞青年運動會，市府成功申辦2020世界大學高爾夫錦標賽，將於2020年5月在台中市舉辦，而為打造台中市成為世界棒球之都，包括2019年第29屆亞洲棒球錦標賽及2019年世界12強棒球錦標賽均將在台中進行，並分別於2019年10月與11月份展開。

至於在改善國民運動環境部分，王慶堂表示，在運動局成立後，全市已有朝馬與北區等2座國民運動中心完工啟用，另外長春、大里國民運動中心也順利動工，潭子國民運動中心完成發包，預計今年8月進行動工；在運動公園部分，港區國民運動公園已在去年底完工，並將於今年年中啟用，相信打造優質的運動環境，將可讓國人的運動有更好表現。

王慶堂也說，今年的重大推展項目包括運用運動科學方法，輔助全市基層選手，由市府與中國醫大成立專案小組，並在2019年前成立運動醫學中心，搭配台中市設立的中部訓練園區，逐步提供選手後勤服務；同時，也規劃成立運動產業發展聯盟，促進發展並提供人才就業機會，讓台中市形成運動製造業聚落，未來也將持續以積極的態度積極參與國際體育活動。

教育局長彭富源表示，運動局的定位相當清楚，設立的立意也具有政策高度，運動局在場館的監督、營運等部分均具有專業水準，未來教育局也會在運動政策上提供最大協助，共同推動全市運動發展。

林佳龍表示，市府設立運動局是基於城市發展的願景與藍圖，不僅提供會議、展覽、競賽、表演與各式活動所需要的硬體與軟體，同時包括培育相關人才，因此市府與大學等校園科系資源的密切合作，也是相當重要的環節之一。

林佳龍指出，運動跟健康的關係最直接，運動是健康、也是產業，運動已經不是單一的事情，也涉及到城市各方面發展，期勉市府各局處進行跨單位合作協調，共創運動城市，也透過運動局的設立，落實多項作為進而實踐「健康市民」、「卓越競技」與「活躍台中」等目標。

(中時)

林濁水：蘇貞昌救火上陣非個人意… 台中空汙防治大躍進 林佳龍盼不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。