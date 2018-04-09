運動局成立周年 台中晉升有「蛋」城市

2018年04月09日 16:41 中時 盧金足

市府運動局長王慶堂9日於市政會議進行「運動局成立周年專案報告」，報告運動局成立周年來重要施政成果。（盧金足攝）

台中市已有朝馬與北區等2座國民運動中心完工啟用。（盧金足攝）

台中市政府去年成立運動局，致力推動運動風氣與事務，經過一年來的努力，多座國民運動中心陸續完工營運，在促進民眾參與運動上也展現良好成效。市長林佳龍表示，明年登場的東亞青年運動會是台灣舉辦國際運動賽事的第一哩路，盼透過運動局的設立，實踐「健康市民」、「卓越競技」與「活躍台中」的目標，也透過運動賽事舉辦團結國人齊心，讓運動作為國家的出路，使台灣立足世界。

市府運動局長王慶堂9日於市政會議進行「運動局成立周年專案報告」，報告運動局成立周年來重要施政成果，以及2018重大推展項目，宣示運動局未來持續利用運動科學與情蒐數據，成立中部訓練園區，為2019東亞青年運動會做好準備。

王慶堂指出，市府在建設優質運動環境、培訓優質運動人力、將運動賽事國際化並普及全民運動等部分，均已展現相當成果，經運動城市調查顯示，台中市在106年規律運動人口比例為34.2%，全國平均為33.2%，台中市高於全國平均；市府在去年8月委託民調公司調查台中市規律運動人口比例，更是高達45%，是為目前國內最高的數字，也顯現市府推動運動城市，民眾在運動參與上展現良好成效。

明年台中市將舉辦2019東亞青年運動會，市府成功申辦2020世界大學高爾夫錦標賽，將於2020年5月在台中市舉辦，而為打造台中市成為世界棒球之都，包括2019年第29屆亞洲棒球錦標賽及2019年世界12強棒球錦標賽均將在台中進行，並分別於2019年10月與11月份展開。

至於在改善國民運動環境部分，王慶堂表示，在運動局成立後，全市已有朝馬與北區等2座國民運動中心完工啟用，另外長春、大里國民運動中心也順利動工，潭子國民運動中心完成發包，預計今年8月進行動工；在運動公園部分，港區國民運動公園已在去年底完工，並將於今年年中啟用，相信打造優質的運動環境，將可讓國人的運動有更好表現。

王慶堂也說，今年的重大推展項目包括運用運動科學方法，輔助全市基層選手，由市府與中國醫大成立專案小組，並在2019年前成立運動醫學中心，搭配台中市設立的中部訓練園區，逐步提供選手後勤服務；同時，也規劃成立運動產業發展聯盟，促進發展並提供人才就業機會，讓台中市形成運動製造業聚落，未來也將持續以積極的態度積極參與國際體育活動。

教育局長彭富源表示，運動局的定位相當清楚，設立的立意也具有政策高度，運動局在場館的監督、營運等部分均具有專業水準，未來教育局也會在運動政策上提供最大協助，共同推動全市運動發展。

林佳龍表示，市府設立運動局是基於城市發展的願景與藍圖，不僅提供會議、展覽、競賽、表演與各式活動所需要的硬體與軟體，同時包括培育相關人才，因此市府與大學等校園科系資源的密切合作，也是相當重要的環節之一。

林佳龍指出，運動跟健康的關係最直接，運動是健康、也是產業，運動已經不是單一的事情，也涉及到城市各方面發展，期勉市府各局處進行跨單位合作協調，共創運動城市，也透過運動局的設立，落實多項作為進而實踐「健康市民」、「卓越競技」與「活躍台中」等目標。

(中時)