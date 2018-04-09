2018競技疊杯世界錦標賽 台灣勇奪27金

台灣22小將在2018競技疊杯世界錦標賽中勇奪27金、13銀、10銅、7鐵佳績。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

友善列印
中時
淡水國小陳芊靜拿下Stack Out表演賽金杯，成為「台灣第一人」。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）
台灣小將李子煜、張瑜庭奪下10歲以下雙人cycle 第1名。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2018年WSSA世界競技疊杯錦標賽上周在美國奧蘭多落幕，台灣派出22名小將參賽，在19國、394名選手中勇奪27金、13銀、10銅、7鐵佳績，打破2項世界紀錄、刷新5項台灣紀錄，還有3名選手席捲個人3項金牌榮獲三冠王、三冠后。

WSSA世界競技疊杯錦標賽6至8日在美國奧蘭多舉行，年紀最輕的年僅8歲，最年長則是17歲，其中中華台北最受矚目的小將莫過於「台灣疊杯小甜心」、新北市新莊昌平國小三年級張瑜庭，頂著7至8歲女生三項世界紀錄保持人光環，首次跨到9至10歲組，不負眾望橫掃個人三項金牌，並在雙人、團體、親子組表現亮眼，個人貢獻7金、1銀，成績最出色。

其次，台北市國語實小三年級廖修禕、高雄市前金國小二年級葉佳慈，分別拿到7至8歲男、女生個人3項金牌；廖修禕貢獻6金，葉佳慈4金、1銀，2人與張瑜庭同為本屆賽事中的三冠王，三冠后。

值得一提的是，淡水文化國民小學6年級陳芊靜在不僅正規賽貢獻6金、1銀，更代表台灣參加「Stack Out擂台盟主爭霸戰」奪冠，表演賽由各國派出最強男、女選手各1名，上台PK單淘汰，不只比快，更要零失誤，陳芊靜在2018世錦賽拿到Stack Out金杯，成為「台灣第一人」。

(中時)

影》「浪花弟」獨秀！ 狂轟34分… MLB》曾批大谷打擊差 美國記者Sa…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。