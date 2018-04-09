2018競技疊杯世界錦標賽 台灣勇奪27金

2018年04月09日 17:49 中時 譚宇哲

淡水國小陳芊靜拿下Stack Out表演賽金杯，成為「台灣第一人」。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

台灣小將李子煜、張瑜庭奪下10歲以下雙人cycle 第1名。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2018年WSSA世界競技疊杯錦標賽上周在美國奧蘭多落幕，台灣派出22名小將參賽，在19國、394名選手中勇奪27金、13銀、10銅、7鐵佳績，打破2項世界紀錄、刷新5項台灣紀錄，還有3名選手席捲個人3項金牌榮獲三冠王、三冠后。

WSSA世界競技疊杯錦標賽6至8日在美國奧蘭多舉行，年紀最輕的年僅8歲，最年長則是17歲，其中中華台北最受矚目的小將莫過於「台灣疊杯小甜心」、新北市新莊昌平國小三年級張瑜庭，頂著7至8歲女生三項世界紀錄保持人光環，首次跨到9至10歲組，不負眾望橫掃個人三項金牌，並在雙人、團體、親子組表現亮眼，個人貢獻7金、1銀，成績最出色。

其次，台北市國語實小三年級廖修禕、高雄市前金國小二年級葉佳慈，分別拿到7至8歲男、女生個人3項金牌；廖修禕貢獻6金，葉佳慈4金、1銀，2人與張瑜庭同為本屆賽事中的三冠王，三冠后。

值得一提的是，淡水文化國民小學6年級陳芊靜在不僅正規賽貢獻6金、1銀，更代表台灣參加「Stack Out擂台盟主爭霸戰」奪冠，表演賽由各國派出最強男、女選手各1名，上台PK單淘汰，不只比快，更要零失誤，陳芊靜在2018世錦賽拿到Stack Out金杯，成為「台灣第一人」。

(中時)