MLB》曾批大谷打擊差 美國記者Say Sorry

2018年04月09日 16:38 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平日前連3戰開轟後，今(9日)率天使6比1擊敗運動家，奪得先發2連勝，至今投打兩端表現出色，不少春訓時唱衰他的人，現在被打臉打得徹底，曾批評大谷打擊差的《雅虎體育》記者派森(Jeff Passan)，更是發文致歉，「親愛的大谷，我很抱歉，關於你的評論，完全錯了。」

大谷春訓成績慘，單看打擊32打數4安，打擊率僅1成25；當時派森總整8個球探的說法，不看好大谷的打擊實力，足以挑戰投打「二刀流」。結果大谷開季後，打擊威風八面，出賽4場18打數揮出7安，其中包括3轟，打擊率高達3成89；如今，派森為那篇新聞，向大谷道歉。

「搞錯某些事，是這個工作最糟的狀況。」派森表示，當時他轉述那些球探們的評論，過去一周全被大谷推翻，且他自己也為大谷的表現歡呼，更因此明白，需要為錯誤的推論做解釋，「過去幾天我撰寫著報導，更了解球探看漏什麼，什麼偏見會影響我不去挑戰這些說法。」

派森深刻反思，期許自己未來別再犯錯，同時也不忘替球探護航，「好球探會把看球員的經驗，記在腦海中，他們憑藉過去成功或失敗的案例，對球員做出評斷，你(大谷)對球探來說，不在這些範疇，並非他們的專業不足，這個案例，提供他們讓評估能力進步的其他數據。」

派森透露，當時有球探點出，大谷不擅打內角速球和曲球，容易失去平衡，但大谷改變抬腿、前臂略內收後，平衡的問題就消失了，「你(大谷)不再跟不上速球，球探也沒說錯，有些東西需要改變，但你輕鬆克服問題，是讓他們有些困惑的。」

一名球探不諱言，他認為一名好球員要迅速做出改變，應該需要付出更多努力，現在各隊都不知道該怎麼跟大谷交手。派森認為，大谷給他在評論狀況調整中球員，上了很好的一課，「整個春訓，常聽到你隊友說『該看看大谷打擊，相當特別』，我當時把這當成玩笑話。」

結果，當大谷接連炮轟湯姆林(Josh Tomlin)和克魯伯(Corey Kluber)時，派森說，他收到一名亞洲區資深球探的訊息；該名球探直言，「永遠別在春訓時評論亞洲球員，他們有自己的步調，鈴木一朗和岩村明憲首次春訓時，無法把球打紮實，甚至打往反方向游擊防區。」

派森起初不把那些當一回事，但大谷的表現，讓他完全改觀，「大谷，你贏得不少質疑過你的人的尊敬，很抱歉報導過球探、高層、投手教練、分析師和投手對你的評論。」派森也讚賞天使球團，即便大谷低潮，也沒有恐慌，持續進行著計畫，沒被目光短淺人的建議所影響。

派森當時曾寫道「大谷打擊的自信值得欽佩，他或許也是少數能調適好投打雙棲疲勞的人，天賦也足以影響整晚的賽果，特別的球員做特別的事」，派森先前或許帶點評論語氣寫這段話，但他直言，如今，這些就是大谷在做的事，「特別」就是結論。

(中時電子報)