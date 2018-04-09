中市宮廟響應 環保禮炮車誓師大會！

台中市環保禮炮車遶境誓師大會，宣誓綠色宗教理念捍衛空氣品質。（盧金足攝）

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台中市已購置環保禮炮車的數十間宮廟響應環保，共同推動綠色宗教理念。（盧金足攝）

台中大甲媽遶境是台灣宗教界的年度盛事，為表達對媽祖的虔敬，宮廟及信眾們將於4月13日展開連續9天的遶境行程，市府民政局9日盛事展開前舉辦「環保禮炮車遶境誓師大會」，市長林佳龍表揚全市已購置環保禮炮車的數十間宮廟響應環保，共同宣示綠色宗教理念。

台中市政府致力改善空氣品質，推動綠色宗教核心理念系列政策，適逢中部「三月肖媽祖」盛事，與宮廟合作推廣使用「環保禮炮車」，截至3月底已有69間宮廟響應自行購置，9日舉行「環保禮炮車遶境誓師大會」，展現共同捍衛空氣品質的決心。

為表揚宗教團體深耕宗教文化，拓展宗教新思維，誓師大會現場以Q版神明公仔為背景主題，並陳列背板展示各宮廟實施節能減碳成效，與會宮廟也帶來自行購置的環保禮炮車，多達40多台禮炮車排列於市府廣場。

林佳龍、民政局副局長盧政遠、市議員何敏誠、張雅旻、劉士州皆到場共同宣誓，眾人高喊「環保禮炮車，宮廟逗陣來

，省錢又環保，眾神有保庇。」展現捍衛空氣品質的決心；林佳龍也於宣誓後表揚與會的41組宮廟代表，感謝響應市府綠色宗教政策。

林佳龍表示，市府於去年購置環保禮炮車供宮廟或宗教團體免費借用，也鼓勵民間自行購買，非常高興在一年的積極推動下，已經有69間宮廟響應。遶境燃放鞭炮高度剛好在呼吸道，影響宮廟人員或隨行信眾健康，現在藉由減少鞭炮及使用環保禮炮車，可以省錢又顧健康，希望台中市全部的宮廟都能響應。

台中市空汙大幅改善，除了政府的努力以外，也很感謝民眾的支持，譬如工廠響應汰換燃油鍋爐、二行程機車退場、轉換電動車優惠等，林市長也呼籲民眾「心誠則靈」，減少燃燒香、金紙、放鞭炮，甚至是以環保禮炮車來取代，不僅顧健康，更減少空汙的改善。

民政局表示，為打造優質生活環境，市府規劃以綠色宗教為核心的創新政策，105年推出全國首創「宗教場所專用空品旗」及「宗教場所低碳認證」措施，輔導宗教場所減少4萬3058.52公噸二氧化碳排放，106年續推動「團拜一炷香」、「環保禮炮車」、「紙錢集中燒」、「LED燈具取代傳統燈泡」等措施，共計減少4萬1032.07公噸二氧化碳排放，同步配合空品緊急惡化時，進行香枝、爆竹煙火、紙錢減量或禁用之應變措施等。

「三月瘋媽祖」是中部宗教界的重要盛事，將有一連串祈安遶境活動，沿途燃放煙火炮竹產生的炮屑，將影響途經空氣品質，市府自去年3月起，陸續購置7台環保禮炮車，放置於東區、南區、西區、大里區及北屯區等區公所，提供宮廟、宗教及社區團體免費借用，在綠色宗教理念推動下，截至今年3月底，已有69間宮廟一同響應，自行購置環保禮炮車，落實環保宗教的深刻理念。

(中時)

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