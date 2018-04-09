草療推「灌溉豆苗，灌注希望」讓慢飛天使學習栽植豆苗

2018年04月09日 16:58 中時 楊樹煌

▲草屯療養院「灌溉豆苗，灌注希望」活動，除親子植栽，並與慢飛天使共同切蛋糕，讓他們過著快樂的氛圍。（楊樹煌攝）

衛福部草屯療養院兒童早期療育中心為讓慢飛天使及家長親子關係更加親密，特推出「灌溉豆苗，灌注希望」活動，期藉由親子共同學習栽植豆苗、從中體會豆苗成長、茁壯過程，成為既有趣又有教育意義的活動。

草屯療養院一向極為重視兒童早期療育，經常性的為慢飛天使舉辦系列親子活動，讓兒童們過著快樂的氛圍。

「灌溉豆苗，灌注希望」就是要讓家長帶著孩子一起從盆栽的裝飾、裝培養土、放入豆子以至澆水，逐步看著豆苗的成長過程，主要還是在親子間，看著孩子的眼中充滿希望與自信心，是家長的希望，也是工作人員們最大的期待。

草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅呼籲各界民眾，0~6歲是兒童身心發展的黃金期，良好的療育能將未來的障礙盡量減低，3歲以前作早期療育1年的效果，是3歲以後才接受的10倍功效，療育愈早開始愈好，把握治療的黃金期，可讓我們的寶貝勇敢向前走。

草屯療養院兒童青少年精神科醫療團隊，提供有完善服務內容，包括門診、團體治療、兒童日間病房、急性住院服務等等，提供發展遲緩、自閉症、過動症兒童有完整的評估及早期療育，值得家長多加利用。

(中時)