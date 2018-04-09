護理師愛上美國軍官 竟是騙局一場

2018年04月09日 16:45 中時 徐養齡

桃園1名張姓護理師，今年元月在交友網站認識1名自稱是美國陸軍軍官的男子艾倫（Allen），認識不到1個月就陷入熱戀，聽信對方願意調來臺灣陪她，正要去匯錢給情郎時，被機警行員及員警攔下，一句「你有見過他嗎？」讓護理師夢醒。

警方調查，42歲張姓護理師年過中年未婚，不願餘生成為「剩女」，上交友網站認識異性，由於對英文有興趣，與1名自稱是美國陸軍上尉軍官的男子艾倫攀談，雙方你一言我一句，張女主動要求交換LINE帳號，方便私下聯繫。

雙方交談1個多月，張女已被艾倫的魅力迷住，2月間艾倫突然向張女表示有機會能調來臺灣，從此就能有更多機會與她相守，張女聽了欣喜不已，但艾倫有但書，指他請調需要由臺灣親友填寫表格，並連同1筆500美金款項匯到美國。

張女收到艾倫傳來的表格，迅速填寫完成並到銀行準備匯錢，只是行員看到她手上盡是表格，又要匯款到異國，當下起疑，東門派出所員警獲報趕抵，立刻識破是詐騙手法。

儘管張女出示相關表格，堅持相信艾倫是真有其人，但警方問她「妳有見過他本人嗎？」讓張女頓時語塞，警方拿出過往類似案例，指近來佯稱美國軍警的案例與日俱增，其實皆是詐騙手法，張女才相信被騙，幸好沒造成任何財物損失。

(中時)