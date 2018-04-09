基市府溫度爽開23度　民轟：蓋10座電廠也不夠！

有民眾今（9）日發現，基隆市政府1樓大廳，空調的溫度未依規定設定在26至28度間。（張穎齊攝）

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有民眾今（9）日發現，基隆市政府1樓大廳，空調的溫度未依規定設定在26至28度間。（張穎齊攝）
有民眾今（9）日發現，基隆市政府1樓大廳，空調的溫度未依規定設定在26至28度間。（張穎齊攝）
有民眾今（9）日發現，基隆市政府1樓大廳，空調的溫度未依規定設定在26至28度間。（張穎齊攝）
有民眾今（9）日發現，基隆市政府1樓大廳，空調的溫度未依規定設定在26至28度間，只有1個有符合。（張穎齊攝）
基市府溫度爽開23度　民轟：蓋10座電廠也不夠！

全台夏天供電吃緊，深澳電廠重啟案更是吵翻天，而鄰近的基隆市政府對於深奧燃煤電廠環評通過後，對於支持與反對卻沒有明顯表態。今（9）日更被民眾發現，基市府1樓的冷氣溫度，居然都沒有依公家機關規定設在26至28度，甚至還開到23度，惹得民眾痛批「政府說好的用愛發電呢？蓋10座電廠也不夠！」

1名林姓上班族向本報記者投訴，今（9）日上午前往基隆市政府辦事時，發現市府溫度沒有依規定設定在26至28度間，直呼「太誇張！百姓在外工作那麼熱，政府官員卻爽爽開冷氣，還調到26度以下，如此一來，即使蓋10座電廠也不夠用！」

今（9）日下午1時許，經記者實地走訪後發現，市府1樓大廳有8個空調的溫度調節器，只有1個符合規定在26度，其餘都低於26度，最低的還有3個達到23度。

「政府帶頭做壞榜樣，罔顧市民！」議員呂美玲表示，政府說好節能減碳，但如今卻沒有履行，百姓在外辛苦打拼，且今天天氣明明沒有那麼熱，市府就應該依規定管制，但卻一點都沒有想到市民的辛苦，根本絲毫不關心。

呂美玲還說，深澳電廠離基隆相當近，也是影響最深，如今要燃煤的環評已過，市長林右昌卻沒有任何一個立場，只懂得隨中央起舞，對於錯誤政策不能勇敢說不，要求市長即刻表態贊成或反對，不要一直當個乖寶寶，犧牲百姓權益。

對此，基隆市政府表示，行政處會強化辦公環境溫度監測，適時調節室內空調，以配合中央節能措施。至於議員說法部分，則不做任何回應。

※影片說明：有民眾今（9）日發現，基隆市政府1樓大廳，空調的溫度未依規定設定在26至28度間。（張穎齊攝）

(中時)

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