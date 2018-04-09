台中空汙防治大躍進 林佳龍盼不要變成選舉口水

2018年04月09日 17:13 中時 盧金足

台中市政府持續推動空汙防治，初步成效陸續浮現。今年第1季PM2.5與紫爆天數較去年同期減量，環保署長李應元更公開肯定市府的努力在六都中名列前茅，且已達各縣市中段班。市長林佳龍表示，目前台中市PM2.5年均濃度離國家標準15微克還剩5微克，市府將徹底改善，有具體作為，也有信心，期待改善空汙是全民運動，不要變成選舉的口水。

林佳龍表示，他剛上任市長時，PM2.5年均值27微克，經過3年努力，106年已大幅降到20.2微克，但市府不以此為滿，將朝2019年達到國家標準15微克持續努力。

林佳龍9日在環保禮炮車誓師大會後接受媒體訪問時指出，市府藉由制定生煤管制自治條例，大減台中火力發電廠500萬噸生煤用量，破除火力全開的謠言。雖然空汙受到大環境影響，但市府積極改善人為汙染，去年也獲得環保署頒發1000萬元獎金。目前台中市PM2.5年均濃度離國家標準15微克還剩5微克，市府將徹底改善，有具體作為，也有信心，期待改善空汙是全民運動，不要變成選舉的口水。

台中空品狀況持續改善中，根據行政院環保署空品監測站數據，今年1至3月PM2.5季平均值22.8微克，較去年同期減少2.8微克，減幅達10.9%；紫爆天數也較去年同期15天，下降至今年6天。

今年1至3月的PM2.5月平均值相較去年同期都有明顯減量，今年1月份改善幅度最大，相較去年23.8微克，今年已降至17.8微克；此外，1至3月的季平均值則是22.8微克，較去年同期25.6微克減少2.8微克，減幅達10.9%。

此外，今年第1季的紫爆天數累計共6天，較去年同期15天大幅下降，減幅高達6成。

環保局長白智榮指出，空汙不僅境內外汙染排放，也易受地形與氣候影響，今年3、4月期間，台灣西半部地區因東北季風減弱，加上位於中央山脈的背風面，導致大氣擴散條件不佳，空氣品質較差，各測站監測數據常達到橘色預警或紅色不良等級。

對此，市府已加強固定、移動、逸散等汙染源的管制，包括落實電力業及其他固定源加嚴管制、加強稽查違法偷排、加強推動老舊車輛汰換、推動綠色大眾運輸等。

今年市府將全面納管燃油鍋爐，2公噸以上者全數汰換為燃氣鍋爐，啟動加嚴標準，並讓電動公車倍數成長至150輛、餐飲業者油煙汙染管制改善，加碼列管達到2000家，相信將讓空汙有效進一步改善。

環保局指出，改善空汙是長期的工作，目前台中距離109年全市PM2.5降至國家空氣品質標準每立方米15微克，只剩關鍵5微克，市府將更努力守護市民的呼吸權，也期待民眾一起加入空汙改善行列，讓台中空氣品質越來越好。

(中時)