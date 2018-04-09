校園美感環境教育展　反思教育打造未來

校園美感環境教育國際案例展，展出台灣校園美感環境再造計畫績優學校的水管樂器。（陳淑芬攝）

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校園美感環境教育國際案例文件展將在台中文創園區展出，圖為日本學童秋天功課是曬稻子及柿子的模擬場景。（陳淑芬攝）
校園美感環境教育展在台中文創園區展出，文資局主秘吳華宗（左）及策展人顏名宏（右）邀請民眾一起來關心台灣校園美感教育。（陳淑芬攝）

比利時的酢漿草小學規劃環形教室建築，讓遊戲與課堂沒有界線；日本的笠原小學，學童到校就脫下鞋，用雙腳感受土壤與地板的溫度，美感環境教育令人讚嘆。文化部文資局在台中文化創意園區推出「校園美感環境教育國際案例文件展暨論壇，邀請教育界、建築設計界及民眾來分享國內外美感教育成果，反思台灣的教育，讓下一代更棒。

「2018年校園美感環境教育國際案例文件展暨校園美感環境教育論壇」由台中教育大學校園美感環境再造計畫專案辦公室與文化部文化資產局合辦，自4月11日至4月29日展出，主題是「教育！未來？－如何讓下一代真的比我們更棒」。展場模擬部分校園實景，9日舉辦活動記者會。

文資局主秘吳華宗表示，「要孩子好，要從學校開始」，學校是人格養成場所，要讓孩子找到自己的風格、活出自己的樣子，學習美感的生命力及創造力。他說，台灣的美感教育尚待加強，國外案例可提供參考及省思，但不能移植，要讓我們的孩子在台灣這塊土地，利用自然環境營造出屬於台灣的美感教育。

策展人顏名宏表示，國內6所學校利用有限經費，歷多任校長傳承美感教育及校園再造精神，打造新教育方法，過程充滿感人的教育故事。校園美感環境再造不只是修繕壁癌、裝設塑膠溜滑梯及彩繪圍牆，而是營造美感校園，找到學校專有的表情及教育方法，期盼未來共同打造台灣美感教育的新平台。

展出學校有來自德、日、比、奧等4個國家6所學校及台灣校園美感環境再造計畫6所績優學校參展，包括新竹縣寶石國小、屏東縣泰武國小、高雄市彌陀國中、花蓮縣崇德國小、台東市新生國中及宜蘭市復興國中。

(中時)

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