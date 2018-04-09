管中閔當選前3周 蔡英文總統親自頒發「國家講座主持人」

2017年12月18日蔡英文總統親自頒發國家講座主持人給台大教授管中閔(取自教育部網站)

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旺報

「實在非常諷刺！蔡英文總統頒『國家講座主持人』給管中閔教授，不到3個禮拜後他當選台大校長，這個政府就撲天蓋地卡他！」台大教授感慨教育部亂「卡」不但讓台大完蛋，也讓台灣高教喪失競爭力；台大師生則打算近日告發教育部長潘文忠、人事處長陳焜元等人瀆職。

台大1月5日遴選出新校長管中閔，1月10日將遴選結果呈報教育部，到昨天剛好滿90天，教育部不但遲遲不發聘書，還「向上升級」組成跨部會諮詢小組，被譏為「揪團卡管，卡好卡滿」。此前管中閔曾在臉書發表聲明表示教育部推諉卸責，「教育部及相關人員自應承擔法律責任，」被外界解讀為要打司法戰。

據了解，台大師生組成的「大學自主聯盟」和義務律師團表示，教育部已經構成公務員廢弛職務的瀆職罪，應負國家賠償責任；而台大學生受教權和台大發展受到剝奪，監察院也應予彈劾。

前農委會主委、台大教授陳保基感嘆，卡管案至今是「所有不可能發生的事情都發生」，教育部要台大開二次遴選委員會、開臨時校務會議、開學術倫理委員會，還發了不下8道公文和電郵，台大一一照辦，「你說我們還可以做甚麼？」

「台大會完蛋！你要怎麼跟人家排名？」陳保基說，教育部這樣也不用做甚麼高教深耕了，台大排名一定往下掉，他拜託教育部放台大一馬，現在是招生季，台大沒校長的鬧劇高中生、家長都在看；他懇請教育部站在全國教育主管機關的立場，不應該把台大變成這樣，不管發生甚麼事情，都要讓學校保持穩定和發展。

值得一提的是，去年12月18日，管中閔才剛從蔡英文總統手中獲頒「第21屆國家講座主持人」，這是中華民國層級最高的教學獎勵，也是僅次於中央研究院院士的學術榮譽，管中閔是7位得獎者之一。陳保基連連搖頭：「一個國家講座主持人要審查半年！這是多大的榮耀！不到3周後他當選台大校長，就成為國家機器打擊的對象。」

陳保基說，戒嚴時期蔣中正不喜歡傅斯年、不喜歡胡適，還是要尊重人家；台大遴選委員會訪談4個月才決議選管中閔為校長，卻不被當回事。

(旺報)

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