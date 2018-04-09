博物館出手 元代羅漢像900萬成交

2018年04月09日 17:02 中時電子報 綜合報導

北魏鎏金佛像被一位美女以456萬請走。(戴忠仁提供)

《國寶檔案》主持人戴忠仁日前指出，台北出現了近年質量最整齊的佛像拍品，果然這些佛像在清冷的拍賣市場中展現溫度，甚至有不起眼的斑駁木雕佛像比估價高24倍成交。

昨天在華山特藝文特區的拍賣來了不少藏家，其中有博物館的經紀人、拍賣公司的負責人、重要的藝術經紀商等等.拍賣前戴忠仁就稱讚的一件帶有銘文的「元代 銅 自在羅漢像」，昨天下午在台北沐春堂拍賣中以新台幣900萬元成交。

戴忠仁表示目前的資訊僅知，幾十年前僅剩6件同系列銅羅漢在國大陸的一家文物公司，後來陸續流到市面，其中有兩件在台灣，剛成交的這一件「自在羅漢」就是其中之一。不過，這羅漢即將飄洋過海到大陸，因為買家是大陸的一座私人博物館。

一尊只有巴掌大，八公分高度的北魏鎏金釋迦牟尼佛像，其金水品相是多年來市場中最好的，精彩度也勝過許多國內外博物館藏品，這件北魏佛教發展巔峰期的佛像最後被現場的一位高挑美女以新台幣456萬買走，背後買家應該是一位精研佛教藝術的拍賣公司老闆。另一件被戴忠仁放在臉書推薦的「五代漢白玉羅漢坐像」，成交價格是新台幣300萬元，買家是來自中國大陸南方的知名藝術經理人.。

大陸買家3百萬元獲得五代漢白玉羅漢。(戴忠仁提供)

木雕送子觀音比底價高24倍成交。(戴忠仁提供)

除了高價的佛像拍品外，也有因買家靠好眼光淘寶而異軍突起的藝術品，有一件「木雕送子觀音」被埋沒在眾多拍品中,而且賣家底價只有5千元，結果一上拍立刻引發激烈爭奪，最後以12萬新台幣成交.比底價高出了24倍。

戴忠仁表示這件作品年代可早到明代，雖然佛像身上的彩繪已經斑駁剝落，但型態標準、氣韻生動，這種明末清初流行的造像，還曾經有瓷製和象牙製品大量外銷到西洋，但保持品相美好者不多。戴忠仁指出，當時出手競標者不應該放手，因為美國大都會藝術博物館就有一尊相似的「木雕漆金送子觀音坐像」典藏品。

佛教拍品中有一件的「北魏佛像雙足残件」，底座具是銘文，但僅要價5千，最終以6萬元成交，戴忠仁說台灣的市場還有很大成長空間,因為上星期一件「羅馬神仙左腳」的石雕，殘破到只剩了四個腳趾還在蘇富比賣了20萬港幣！

(中時電子報)