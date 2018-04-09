台灣能潛水？ 台灣海洋超美讓國外潛水客驚呆了！

2018年04月09日 17:02 中時 陳麒全

綠島有許多特殊小生物，這是全球少見、但綠島較易見到的小草莓海蛞蝓。（江斾錡提供）

小琉球綠蠵龜眾多，讓國外旅客驚豔。（江斾錡提供）

東北角有獨特的皮卡丘海蛞蝓（江斾錡提供）

觀光局今年4月6至8日到新加坡參加亞洲規模最大的亞洲潛水展（ADEX-Asia Dive Expo）。圖為台灣館。（黃佳琳提供）

台灣館所有工作人員，團結力量大，盡全力向新加坡遊客推廣台灣潛水。（潛立方潛水旅館提供）

台灣團隊和ADEX鯊魚保育大使OceanRamsey（中）合影，她開心收到台灣館特製紀念海洋鯊魚特色T恤。（黃佳琳提供）

觀光局新加坡辦事處主任林信任擔任東管處長時，到綠島潛水淨海撿垃圾。（黃佳琳提供）

Peggy向新加坡遊客介紹台灣潛點。（黃佳琳提供）

ADEX亞洲潛水展台灣館。（黃佳琳提供）

觀光局今年4月6至8日到新加坡參加亞洲規模最大的亞洲潛水展（ADEX-Asia Dive Expo），首次參展就讓國外潛水客超驚豔！潛水旅遊規劃師陳芃諭和江斾錡在「台灣館」服務台向旅客推廣台灣潛水，她們說：「很多新加坡人喜歡台灣、會來台灣玩，但都不知道台灣可以潛水，當我們秀出台灣美麗的海洋環境與特殊的水中生物照片給他們看後，他們都驚為天人！九成以上都說想來台灣潛水，或是立刻在下次旅遊台灣的行程中加入潛水。」現場反應熱烈，參展業者們都希望明年「台灣館」能繼續舉辦，讓世界看見台灣海洋之美。

因配合交通部觀光局2018年訂為「海灣旅遊年」，觀光局新加坡辦事處首次參與亞洲潛水展，新加坡辦事處主任林信任說：「來台旅客已連續三年破千萬人次，台灣觀光必須往『質』的方向提升。而新加坡公民才350萬人，去年已有42萬人次造訪台灣，創歷史新高，也必須創造重遊台灣的動機，『潛水』是很好的亮點！潛水市場量雖然沒那麼大，但可以經由潛水讓台灣國際觀光知名度提升，並提升每一位觀光客在台灣的平均消費，又不會對台灣的環境造成破壞，而且潛完24小時內不能坐飛機，勢必得在台灣多停留、多消費。」

此次台灣館紀念T恤設計也是MIT，由「以海洋為主題的台灣設計師品牌My Glück」設計製作，配合今年亞洲潛水展的「鯊魚」主題，以「鯨鯊、長尾鯊、槌頭鯊、鬼蝠魟」，搭配台灣可見的「海龜、豆丁海馬、珊瑚」等為意象組成「Taiwan」字樣，超級可愛，現場還有旅客詢問是否有賣，而Instagram有39.5萬人追蹤的亞洲潛水展鯊魚保育大使Ocean Ramsey也說，要穿著台灣紀念T恤回夏威夷下海和鯊魚合照，增加台灣潛水的國際曝光度。

現場還有來自台灣的四家業者共同參展，各有不同特色：有台灣最深的潛立方潛水旅館、位於墾丁且中英語教學都通的台灣潛水，並特別請在當地的新加坡與馬來西亞員工來站台，拉近新加坡旅客諮詢的親近感；還有長期紀錄台灣水下生態的海底映像，與專營東北角、綠島、小琉球潛水的喜潛水假期；以及MIT高品質的台灣潛水裝備品牌藍鯨Problue，他們也幫忙介紹今年即將誕生的台灣第一艘船宿潛水嘉信遊艇。業者間打團體戰，互相協助、推薦，拉長旅客停留在台灣館的時間，現場反應熱烈，業者都希望明年「台灣館」能繼續參展，讓世界看見台灣海洋之美。

(中時)