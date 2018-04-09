文大董事會改討論會 張鏡湖重申：文大校務基金捐給國家

2018年04月09日 17:03 中時電子報 戴安瑋

張鏡湖步入會議室。(圖/戴安瑋攝)

董事會律師張少騰說明(圖/戴安瑋攝)

文化大學董事長張鏡湖3日召開記者會，控訴文化大學遭尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏4位董事操弄校長遴選，意圖掌控學校後，今日親自在校本部主持董事會，因有董事未參加而改為討論會，但張鏡湖承諾近期儘速另開董事會，維護文化大學校譽，確保校務正常運作，並重申將致力推動將文化大學及校務基金捐給國家，成為私校辦學公益化的先鋒。

張鏡湖說，今董事會係由董事袁興夏等人，於107年2月21日以書面請求張董事長召開。他依據章程規定，於收到通知期限內即召集董事會，會議討論議題

，包含李天任校長辭職效力及校長代理事宜，另一併討論教職員加薪、組織章程變更等議案。怎料袁興夏等董事罔顧全校師生權益，竟不出席董事會，以致會議流會。

他表示，文化大學第八屆校長遴選，因有5位遴選委員涉有將某特定校長候選人打最高之100分，對於其他三位校長候選人分別打60分之最低分情事，他已依法提出主張。經台灣高等法院裁定准許「定暫時狀態處分」，並由台灣士林地方法院執行命令確認「禁止執行」。是他依前述執行命令，即無陳報董事會106年11月28日圈選校長決議之法律上義務，亦無任何影響學校聲譽情事。

張鏡湖表示，關於第八任校長遴選作業仍將持續辦理，在完成遴選前，依法將由教務長代理校長職務，校務運作完全不受影響。

他並重申，他已於107年2月6日發表聲明宣布將聯合其他董事致力推動將中國文化大學及多年累積之校務基金捐給國家，成為「私校辦學公益化」之先鋒，並貫徹張創辦人辦學之初衷。

至於部分校產自民國102年起迄今，遭有心人士淘空一事，張鏡湖將依法訴追，以維文大師生權益，並昭公信。

(中時電子報)