志斌豆瓣醬故事館爆紅 逗趣3D彩繪成拍照打卡景點

2018年04月09日 17:43 中時 郭韋綺

60年歷史的志斌豆瓣醬是岡山老字號。(郭韋綺攝)

前往崗山之眼的必經道路岡山區大莊路，最近出現了一家充滿文創設計感的「志斌豆瓣醬故事館」。原來在樹德科技大學應用設計研究所助理教授陳雯萍帶領研究生曾德霖等人共同創作，為園區空間進行大改造，意外成了遊客拍照打卡的景點。

擁有60年歷史岡山志斌豆瓣醬，向岡山農會舊倉庫融入文創概念打造「豆瓣醬故事館」，把豆瓣醬釀製過程變成3D壁畫，舊瓶新裝更添創意，成為遊客拍照打卡景點。老字號志斌豆瓣醬與梁王、明德為岡山3大豆瓣醬品牌，為把豆瓣醬產業發揚光大，志斌去年向農會承租閒置倉庫打造產業故事館，行銷老牌注入新活力。

第3代袁偉菁表示，舊倉庫位於小崗山必經之路上，看準崗山之眼天空步道營運帶來龐大人潮，倉庫轉型成故事館，更有助遊客更了解岡山在地特色產業，她進一步說，倉庫空間改造，除有展售區販售各式口味志斌豆瓣醬和在地農特產品，還有開放式舞台空間，可以辦理豆瓣醬品嚐會，重要是園區擺放豆瓣醬缸群，可見工人曝曬與被翻攪在缸子內的豆瓣醬。

另「被妖怪打翻的豆瓣醬」3D壁畫牆也成為園區亮點，她笑說，構思來自於志斌豆瓣醬太美味，連妖怪也禁不起誘惑，不小心打翻了豆瓣醬，讓久釀的豆瓣醬宣洩而下，流到地面，加上被打飛的瓶蓋，逗趣的畫面引來遊客拍照打卡；除妖怪牆外，其餘牆面各有主題，例如紅磚屋與豆瓣醬缸，讓年輕一輩了解岡山豆瓣醬早期樣貌，找回文化與人文溫度。

(中時)