男友載她出車禍賠85萬 女生被嫌「沒幫忙」要出一半錢

男友載她出車禍賠85萬，女生被嫌「沒幫忙」要出一半錢…掀網戰。車禍示意圖非當事人。（資料照 葉德正翻攝）

友善列印
中時電子報

一場車禍看清另一半真面目？一名女網友代友發文，指出她好友坐男友的車回老家時發生車禍，撞到一名50、60歲騎機車的中年男子，當下女方父親隨即到場關心情況，老翁住院期間女方家屬也多次探望，沒想到事後對方仍向情侶2人索賠85萬元。這時男方的媽媽立刻跳出來護子，表示「只能出一半」，還抱怨女方在整場車禍的協調過程中「沒聲音」，直接忽略女方家的所有付出。

女網友替自己的閨蜜在Dcard抱不平，稱閨密與交往兩年的男友幾個月前發生車禍，因為男生開車時有點恍神，女生當場尖叫大喊「停車」，仍煞車不及撞上一名5、60歲中年男子。事後這名中年男子要求賠償85萬元，男方的媽媽這時開始護子表示「只能出一半」，平常也沒把女方視為自家人，一出事後卻不斷質問「難道（女友）都沒有要幫忙嗎？」「（女友）的家人都沒有表示嗎？」

這名男友更是對女方說，「其實我也覺得你（女方）的家人有點無情」、「過了兩天我跟我媽都沒聽到（女方的）聲音」等言詞。對此，女生則回應：「我應該可以幫你出一點，但需要一點時間」、「沒聽到聲音是因為都已經簽了調解書，也沒必要再說什麼」。結果男友最後還捕一句說：「我只是想確定，我未來的家人是不是我現在看到的這樣。」

閨密的男友與其家人的反應，讓PO文女網友超火大！女網友認為，開車的是男生，恍神的也是男生，出事之後應該也是兩人承擔，而不是只會一直扯到女方家人！更何況女方並非在車禍後不聞不問，「女生的爸爸立刻捧著現金到現場處理，想和對方和解」，就連對方住院時，「女生的姑姑也時常去探望」，讓女網友爆氣指責，「男方卻講的像是女方完全沒有付出，把責任撇得一乾二淨！」

女網友痛批，「這一次的車禍就能看清一家人」，強烈希望自己的閨密快跟男友分手，其他網友看了PO文後紛紛留言，「這不是情侶，這是利用」、「我不太懂坐旁邊的也要強制賠耶！又不是控制方向的」。po文掀起一陣熱議，當事者女方仍跳出來替男生緩頰，表示現在和解金已降到32萬但不含強制險，男友也覺得自家媽媽直接跟女友家人提出要求這件事太鬧事了，最後不忘為男友說話：「他只是想知道我家人是不是有在關心！」

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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