基隆國光客運臨時候車亭延宕 林右昌：只剩收尾

基隆市政府計畫將舊的國光客運站拆除，於此期間建置了新的臨時候車站，原預計3月底前完工啟用，如今尚在進行最後收尾。（基隆市政府提供）

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基隆市政府計畫將舊的國光客運站拆除，於此期間建置了新的臨時候車站，原預計3月底前完工啟用，如今尚在進行最後收尾。（基隆市政府提供）
基隆市政府計畫將舊的國光客運站拆除，於此期間建置了新的臨時候車站，原預計3月底前完工啟用，如今尚在進行最後收尾。（基隆市政府提供）

為配合整體都市規畫，基隆市政府將拆除舊的國光客運站，並建置新的臨時候車站。市長林右昌上月5日前往視察時，表示預計3月底前完工。但卻因故延宕，林右昌今（9）日再度現場視察，說明目前只剩最後的收尾，預計下周進行新站遷移與切換作業。

林右昌今（9）日上午率領市府交通旅遊處長李綱等人，與國光客運副董事長王應傑到場視察工程進度，對於國光公司配合都市景觀設計新穎的站體，林右昌表示肯定。

林右昌指出，國光客運臨時站的結構部分已經完成，目前只剩最後的收尾工作，在與國光客運公司協調之後，預計下周進行新站遷移及切換作業，提醒搭車的市民朋友，注意相關資訊，在初期可能要改變大家的通勤與排隊習慣。

他還說，國光客運臨時站預計要使用2年到2年半的時間，在新的城際轉運站完成前，都會使用國光客運臨時站；不過雖然是臨時性的車站，國光客運公司也非常用心地配合都市景觀，設計了波浪造型的站體，總工程經費達2000多萬元。

至於有民眾反映臨時新站的開放設計，到了冬天可能無法遮蔽風雨，林右昌回應，市府與國光客運公司都有注意到，國光公司也會再設置遮蔽設施，希望大家不用擔心，舊的客運站預計在4月底進行拆除，約半年左右會將忠一路貫通到中山一二路，屆時市民將會發現，整個都市環境景觀都變得完全不一樣。

(中時)

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