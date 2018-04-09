執勤還是找碴？ 員警藉故與騎士僵持3小時 結果悲劇了

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新北市警局劉姓員警查驗洪姓民眾身分證後，卻又要求民眾簽署自願受搜索同意書讓他搜索機車遭拒，雙方就在大馬路上僵持3小時後，劉員最後才在確認洪姓民眾身上並無違禁品而放行，新北地檢署認為劉員此舉雖逾執勤規定，但以他悔悟且賠償3萬元和解，將劉員處分1年緩起訴並須向公庫支付2萬元。

檢方調查，劉姓員警在2017年8月某日清晨執行巡邏勤務時，發現洪姓民眾騎乘機車超越停止線，上前盤查並取得洪某證件查驗後，發現他有毒品前科，遂要求洪某接受搜索。

由於洪某拒不簽署「自願受搜索同意書」，劉姓員警認為洪某形跡可疑，怒嗆洪某「你同意讓我們看就合法....我等到你同意我才看，不過我不會讓你離開」、「因為你不配合警方搜索，我合理懷疑你身上帶有毒品」。

劉姓員警還對洪姓民眾指稱，「你要怎麼走？....你走啊，你碰我一下我就辦你妨害公務。」、「不要再說一次警察欺負你，我馬上辦你妨害公務」，並在洪某嘗試離開時，阻擋洪某接近機車，利用這種強暴、脅迫方式，將洪某留置在大馬路上超過3小時。

最後劉員確認洪某身上並無任何違禁品後，這才讓他離去，洪某不甘受辱向警方指控劉員瀆職、妨害自由等罪。

檢方指出，洪某機車超越停止線只算交通違規，並非犯罪，劉員在查驗身分且未發現其他犯罪事實後，就該放行，不應假借職務上的權利，繼續將洪男留置在現場超過3小時。

檢方認為，劉姓警員此舉雖然觸犯妨害公務罪嫌，但他犯後坦承犯行且情節輕微，並已與洪男和解，檢方將劉姓員警處分期限1年的緩起訴，並應向洪男賠償3萬元、支付公庫2萬元。

(中時)

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