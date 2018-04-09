賴揆主持原基法推動會 盼建立保障原住民族法制體系

2018年04月09日 17:38 中時 張理國

為落實蔡英文總統對於定期召開原住民族基本法推動會的承諾，行政院長賴清德今天主持「行政院原住民族基本法推動會第8次委員會議」，賴揆表示，政府未來將持續推動原基法相關配套法案的立法及修法，建立保障原住民族的法制體系，讓原住民族權利獲得更周全的保障。

針對「原住民族傳統智慧創作保護條例」推動情形報告，賴揆指出，政府在96年立法通過「原住民族傳統智慧創作保護條例」，並於2015年公布相關子法，逐步建立相關機制，歷經兩年多的努力，去年10月首度核發7項傳統智慧創作專用權，進一步保障原住民族的集體權利及傳統智慧，感謝原住民族及部落踴躍申請專用權，原民會努力落實立法精神值得肯定。

賴揆並要求原民會務實解決報告中所提及法律執行後遭遇的困難，積極研修法規，讓更多原住民族的文化創作獲得保障。部分委員提請政府加強原住民族智慧財產權的經濟面向，避免商業行為侵犯原住民族傳統智慧創作等事宜，請原民會持續努力。

對於「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」推動情形報告，賴揆指出，為落實原基法第21條有關原住民族土地受限制應予補償的精神，政府推動「原住民保留地禁伐補償」工作，感謝原民會及相關部會的努力，去年讓超過2萬7000名原住民族人獲得應有權益，並在水源涵養、防災及減災方面帶來極大效益。有關原民會提出禁伐補償條例修正事宜，請相關部會持續積極配合修法。

賴揆在聽取「原住民族基本法相關配套法令辦理情形」報告後表示，針對目前尚未完成立、修法的原基法相關法令，請相關部會積極推動，同時將委員的意見納入參考。此外，會中委員與相關部會亦針對原住民族的教育、原住民族土地活化及非原住民族承租原住民族保留地等事宜，廣泛交換意見。

(中時)