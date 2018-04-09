盧廣仲現身 助家扶基金會義賣兒保頸枕

盧廣仲出席家扶基金會記者會，邀請大家一同關心受虐兒。（實習記者柯咨羽攝）

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、實習記者/柯咨羽

家扶基金會今舉辦「當我們聚在一起」記者會，找來國民長孫盧廣仲任愛心大使，邀各界認購售價428元的兒保頸枕，充實受虐兒服務經費。家扶基金會表示，扣掉政府補助等等，家扶1年還需自籌7000萬元，盼外界發揮愛心，共同幫助受虐兒遠離傷痛。

據衛福部統計，2017年受虐兒童少年達4135人，平均每日有10個孩子遭到不當對待，近年資料也顯示，有高達8成以上的施虐者為孩子的父母親，其中以不當管教、缺乏親職教育知識所佔比例最高，說明了正確教育觀念的重要性。記者會中，兒童發展專家王宏哲執行長也分享「停、看、聽、想」的育兒口訣，來教導孩子的父母親如何轉換情緒來有效管教孩童。

家扶基金會執行長何素秋指出，兒童被虐不僅造成身體傷殘、死亡，也會造成其行為異常、社會適應障礙、延伸至下一代的暴力虐待、惡性循環，去年家扶基金會共輔導2742個家庭，關懷3637名受虐兒童及少年，每位受虐兒平均需要16萬元的服務經費，總計工作一年至少需6億元經費，然而，這當中家扶需自行籌措7000萬元，數目雖然龐大，家扶仍相信為了孩子，這是必須做的。

為籌措這筆龐大的經費需求，家扶基金會邀來盧廣仲願意擔任愛心大使，幫忙推廣兒保頸枕。盧廣仲表示，從小自己就生活在充滿愛的大家庭裡，看到這麼多兒童身陷於受虐的環境中，感到心疼及不捨，呼籲大家一同發揮愛心，關懷受虐兒童，並認購428元的頸枕，充實兒童保護服務的經費。

這次家扶基金會的兒保頸枕活動與王品集團聚北海道昆布鍋合作，王品集團提供2萬張5折餐券，民眾只要購買一個頸枕即可免費獲得一張。聚北海道昆布鍋副總王仁森期許大家以相聚的溫暖力量，用愛包圍受虐兒，一起響應義賣活動。

(中時)

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