再續未了情！　萌柴犬「走了」3年又重回她的懷抱

2018年04月09日 17:43 中時 張穎齊

黑色柴犬阿尼3歲時被沈姓女主人飼養，由於與她養的上1隻柴犬「波奇」特徵十分相似，她堅信阿尼就是波奇的轉世，如今的阿尼已經11歲，但模樣卻相當可愛又討喜，且平易近人。（張穎齊攝）

黑色柴犬阿尼雖然11歲，但仍活潑好動，十分可愛。（張穎齊攝）

「人狗情未了」的故事真實上演！家住基隆的沈姓愛狗人士，多年前養的1隻柴犬因為皮膚病而不幸驟逝，令她傷心不已，怎料過了3年，這隻柴犬卻意外地重新出現在她生命中，陪伴她再續這段未了情。

「狗是我一輩子的家人！」沈女表示，2002年冬天在返家途中，偶然看到1隻柴犬孤零零地瑟縮在她家樓下門口的角落，全身淋濕且身上都是皮膚病，她見狀後相當不忍，於是立刻將牠帶回家餵食並供水，隔天一早就帶牠去看病，並將牠取名為「波奇」。

沈女說，她養過8隻狗狗，但這第7隻的波奇卻是令她印象最深刻，當時養牠時，已經是流浪7年的流浪狗，養牠的這5年間，牠總是跟進跟出，非常依賴她，但牠的皮膚病卻遲遲無法治好，直到2007年的春天，波奇卻突然離奇失蹤。

她表示，波奇不見了1周，讓她相當著急，每天都無法睡好，直到有天她買菜回家時，看到波奇在她家樓下門口，她當時大喊「波奇！」但波奇卻又用最快的速度跑走，讓她都追不上。過了數月後，她的媽媽告訴她「波奇知道自己快走了，所以才不想讓妳看到牠。」她聽後才恍然大悟，接受這個現實。

事隔3年後，沈女某天從游泳池游泳完要回家時，卻突然看到1隻像「波奇」的流浪狗又出現在她面前，不過卻比較小隻又年輕，還緊跟依偎著她，她當時直覺驚喊「你又回來了！」於是將牠帶回家養，且發現牠黑色的皮毛下也有皮膚病的症狀，去看病後更得知牠3歲，出生年和波奇的失蹤年意外巧合在同一年，另她驚喜不已。

「為了不要讓牠再過病痛的日子，我將牠改名叫『阿尼』。」沈女說，她最大的遺憾就是無法治好波奇的皮膚病，如今養了阿尼8年，皮膚病已完全根治，11歲的阿尼至今仍然跟著她形影不離，她也堅信並笑著說「阿尼就是波奇的轉世，我會愛著牠到永遠！」

(中時)