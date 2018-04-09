電影《野蠻公主玩婚記》特映券 贈票活動

電影《野蠻公主玩婚記》劇照。

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由火熱韓劇《花遊記》男主角李昇基、沈恩敬、CNBLUE成員姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振等人主演愛情古裝電影。為韓國電影【易學三部曲】的第二部，也是2013年韓國電影《觀相大師：滅王風暴》後所推出作品。

在飢荒連年之際，皇宮希望能藉由公主 宋華（沈恩敬 飾）的 婚姻安排來平衡天地，進而結束饑荒；極受敬重的占卜師 道允（李昇基 飾）根據卦象列出四位她可能的夫婿。宋華不願接受她的終身伴侶居然必須被卦象左右，因此溜出皇宮，親自探訪可能的駙馬爺人選，一場浪漫奇遇也由此展開...。

4.20 《野蠻公主玩婚記》官方中文正式預告｜＂姻緣＂是否天註定？

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《野蠻公主玩婚記》0420一起尋找真命天子！」

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2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：4/16 (一) 19:00

4.特映地點：喜滿客影城8廳

◎ 得獎公佈：4/11(三)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：4月11日下午2點起至4月12日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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