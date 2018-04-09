電影《野蠻公主玩婚記》特映券 贈票活動

2018年04月09日 18:00 中時電子報 中時電子報

由火熱韓劇《花遊記》男主角李昇基、沈恩敬、CNBLUE成員姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振等人主演愛情古裝電影。為韓國電影【易學三部曲】的第二部，也是2013年韓國電影《觀相大師：滅王風暴》後所推出作品。

在飢荒連年之際，皇宮希望能藉由公主 宋華（沈恩敬 飾）的 婚姻安排來平衡天地，進而結束饑荒；極受敬重的占卜師 道允（李昇基 飾）根據卦象列出四位她可能的夫婿。宋華不願接受她的終身伴侶居然必須被卦象左右，因此溜出皇宮，親自探訪可能的駙馬爺人選，一場浪漫奇遇也由此展開...。

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領票時間：4月11日下午2點起至4月12日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)