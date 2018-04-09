輕旅行就去這！桃園新溪口吊橋網美聚集地

2018年04月09日 17:54 中時電子報 綜合報導

隨著工作壓力越來越大，周末離開市區的輕旅行漸漸地興起！台北人紛紛前往宜蘭或是桃園已成為稀鬆平常的事，而桃園目前正夯的景點則是「新溪口吊橋」，綿延的吊橋還成為現今IG最熱門景點！

長達303公尺！ 國內最長之吊床式吊橋

新溪口吊橋全長達303公尺，為目前國內最長之吊床式吊橋。

許多人對於懸在半空中的橋有些恐懼，但是位於桃園的新溪口吊橋是採吊床式構造，將吊橋主索懸掛在兩岸錨碇座，形成一個弧形的橋面，全長長達303公尺，是目前國內最長的吊床式吊橋。

基於對自然山林的崇敬，吊橋利用原木材質打造吊橋面板及護欄，再利用本地原住民泰雅族圖騰與色系，作為主索、防震索、抗風索的色調。另外，兩岸錨碇座和護網上還有祖靈之眼守護吊橋，祈求「新溪口吊橋」在祖靈的庇佑下，部落子孫及遊客可以長久地安全使用。

遊客前往需提前預約 貼心安排接駁車

為了讓遊客有最好的體驗，吊橋實施預約制度，欲前往的民眾需要提前預約。每天下午16點20分閉園停止入橋，現場皆有工作人員指引。另外，新溪口吊橋還有安排免費的交通車，共有5個接駁車站，分別是溪口台地為接駁車站起點、樂信瓦旦站、羅浮接駁站、羅浮橋站、仁愛停車場，皆滿座即發車。

現今生活除了工作以外，出外踏青固然重要，不妨利用假日出外走走，讓身心靈都通暢，享受與伴侶、家人相處的美好時光。

(中時電子報)