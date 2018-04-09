電影《天使追殺令》特映券 贈票活動

2018年04月09日 18:30 中時電子報 中時電子報

2017坎城影展主競賽片，《忠犬追殺令》匈牙利導演康乃爾蒙德魯佐執導。

青年阿利安非法入境歐洲，在邊境遭到警方緝捕，同伴都慘遭射殺，被子彈射中的他，竟意外活了下來。當他被送進難民營治療，史登醫生發現他擁有騰空漂浮的超能力，於是一邊助他逃離營區，一邊意圖利用他的超能力，大發一筆橫財…。

史登醫生曾因手術失誤，專業與人生陷入重創，遭逢瓶頸的他亟欲逆轉一切，竟發現阿利安是他唯一的救贖。阿利安能幫富豪治癒絕症，為他賺進大把鈔票；他能讓天旋地轉，替他懲罰勢利的人們；他更出手幫助病重的人，助他們完美離開人世…。

阿利安究竟是天使，還是惡魔？為掩蓋邊境射殺實情，警方對阿利安展開全面追緝，意圖追殺滅口。史登醫生帶著阿利安四處逃亡，卻在過程中受到他的啟發，決定迎接生命的奇蹟與改變，在險惡世界中展開一場冒險…。◎活動辦法：

4/20《天使追殺令》Jupiter s Moon 官方預告

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2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：4/16 (一) 21:00

4.特映地點：國賓影城@台北長春廣場

◎ 得獎公佈：4/11(三)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：4月11日下午2點起至4月12日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)