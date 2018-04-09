波音與通用原子分別公布MQ-25無人加油機外型

2018年04月09日 18:23 中時電子報 江飛宇

美國海軍提出MQ-25無人加油機的競標案，由波音、通用原子、洛馬公司來爭取。波音公司與通用原子公司在近日分別公布了機體外型，兩個團隊都沒有採用三角飛行翼設計，以減低風。

航空分析(aviation analysis)報導，通用原子公司(general-atomics)的MQ-25很像該公司另一款正在研發中的復仇者無人攻擊機(Avenger UAV)，差別只在機翼末端有上翹的翼尖帆(winglet)。該團隊並不打算先製作原型機，他們計劃在贏得合約後再製造後才能製造飛機原型。

通用原子的復仇者無人機，還在開發中。(圖/通用原子)

通用原子的MQ-25的機身與機翼都可以貯油，能夠提供足夠的油料和續航能力，機翼下安裝油箱、浮錨、加油管等套件，該機計畫使用普惠PW815渦輪扇發動機，可提供16,000磅(7257公斤)的推力，的單，比復仇者使用的PW545B發動機的推力要多出3倍。

波音的MQ-25無人加油機，外型頗特別。(圖/波音公司)

全球飛行(flightglobal)報導，波音的鬼怪工廠(Phantom Works)已完成自己的MQ-25原型機，並且在4月5日公佈相關測試影片，他們將使用勞斯萊斯(rolls-royce)的AE3007N渦扇發動機，可提供9,000磅(4082公斤)推力。

在測試影片中，波音的MQ-25俯視外型也被確認，它有一對翼展頗長的後掠翼，並搭配一對角度很低的V型尾翼，同時具備水平尾與垂直尾的功能，它的進氣口幾乎朝天，並不像通用原子的版本，有個明顯朝前的進氣道。目前波音以自己搭建的航艦甲板，讓MQ-25模擬滑行與定位過程，不過該機還沒有飛行；波音公司表示，他們會等到9月份美國海軍頒發合約時才會嘗試。

波音公司表示，勞斯萊斯的AE3007N發動機相當成熟，包括MQ-4C全球鷹無人機也使用這具，可以有效減少開發成本。假如順利得標，波音計畫於2022年開始量產MQ-25，並於2024年部署在航艦之上。

(中時電子報)