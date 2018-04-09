包欣玄入列 台中藍鯨衛冕木蘭后冠添強援

2018年04月09日 18:11 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

第5屆木蘭女足聯賽14日將在輔大足球場開踢，去年帶領台中藍鯨封后的日籍教頭堀野博幸雖已改任中華女足總教練，卻增添旅外好手包欣玄、前女足國門蔡明容兩大強援，準備在新球季尋求衛冕。

從小在美國長大，曾到瑞典、日本踢球，包欣玄近年成為中華女足攻擊主力，去年決定結束日本撫子聯賽之旅，回台發展當然炙手可熱。據了解，本屆木蘭聯賽共5隊角逐，就有4隊想要延攬包欣玄，最後她選擇了台中藍鯨。

「選擇藍鯨，是因為她們有朝小朋友去發展，要把台灣足球弄得更大，小朋友才是未來。」包欣玄說。

台中藍鯨總教練呂桂花說，藍鯨的理念是要創造出有魅力的球隊，現在已經成立梯隊，舉辦足球學校、足球節與各種紮根基層的巡迴活動，相信是這些特色吸引了包欣玄。

木蘭聯賽設立時，就訂出全職球員3萬月薪的條件，以包欣玄的身手肯定不止於此。對此呂桂花則笑說：「保密，當然希望各隊都能提供球員更好的待遇。」

第5屆木蘭聯賽球隊代表於賽前記者會合影。（李弘斌攝）

木蘭聯賽本季共有台中藍鯨、台北PlayOne、花蓮、高雄陽信與新北國際（原輔大）等5隊角逐，擁有多名資深好手的新竹FC不再參賽，但藍鯨成功延攬蔡明容，讓該隊除了上屆金手套獎得主程思瑜，又多了一位重量級門神。

呂桂花表示，堀野去年把藍鯨帶得很好，今年衛冕頗有壓力，但她也強調，去年例行賽戰績不如台北PlayOne，是最後總冠軍戰調整得宜才能奪冠，加上組成台北PlayOne主體的台灣師大，又剛拿下大專聯賽冠軍，足見各隊都不好踢。「光是我們今年開幕戰要對花蓮，去年例賽就沒贏過，也是硬仗。」呂桂花說。

(中時電子報)