升息了 債券投資有門道

2018年04月09日 18:08 中時電子報 吳佳晉

美國進入升息循環，不少喜歡固定收益商品的投資人非常關心，債券資產是否還可以續抱或者投資。專家認為，在升息週期之下，還是可以找到高殖利率，具有面對利率波動能力的固定收益資產。

債權商城執行長郭錦駩建議投資人，首先要避開長年期的債券基金，因為長年期債券受債券利率的波動影響非常的大，如果在債券基金的部分，推薦目標到期債券基金，因為目標到期債券基金主要是投資短期的債券，受到市場利率的價格波動影響較小，或者比較精明的投資人，則會建議到金融科技的網路平台上，直接購買原始的債權。

目標到期債券基金跟購買原始債權，都是持有債權到期、收回本金與利息，主要差別在於發行單位與銷售管道不同。由於原始債權就像在網路上直接跟農民買水果，省掉中間成本，提高收益率。加上有些債權投資提供不動產抵押擔保，不需要大筆資金投入，就可以當金主，逐漸受到投資人的青睞。

郭錦駩指出，有擔保的債權就像當舖，基本上要有抵押品才能夠借款，對投資人來說，它的保障是相對比較高的，比方債權商城的債權，背後每一筆都有台灣的不動產作抵押擔保，也就是在地政事務所辦好了抵押設定，債權相當的清楚。不過目前6~8%投資報酬率，可能滿足不了積極追求高風險、高報酬的投資人，但是它就相當適合追求穩健投資報酬的投資人。

由於網路借貸平台(P2P)的債權投資少了中間的金融機構把關，相對的也引發了不少詐騙事件，中國大陸過去就有超過3500家網路金融平台發生問題，投資人因此蒙受了慘重的損失。

郭錦駩提供了三招檢核要訣，他說，投資人要區別這些詐騙平台，可以根據三個指標來做區別，第一點它的金流有沒有第三方來做託管，第二點它投資或者借貸的項目是不是真實可以查核的，第三點它是真的網路金融平台，還是只是依靠大量的線下業務，發了高額的業務獎金，是一個掛羊頭賣狗肉虛假的網路金融平台。

行動網路時代，未來金融科技網路平台提供的投資商品會越來越多，民眾更要格外小心謹慎地評估各種網路投資平台，以免被詐騙，也才能挑選出保本、具有穩健收益的投資機會。

(中時電子報)