MLB》炮擊艾瑞耶塔 羅哈斯：我們全壘打追上大谷了

2018年04月09日 18:15 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平正夯，不僅球迷瘋狂，馬林魚的羅哈斯(Miguel Rojas)顯然也跟上這波風潮，馬林魚今(9日)6比3擊敗費城人，羅哈斯1上首打席，送加盟費城人首度亮相的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)陽春炮，這也是馬林魚團隊第3轟，羅哈斯打趣說，「現在，至少我們追上大谷了。」

大谷日前擔任打者時，連續3場開轟，至今累積3轟，比馬林魚、老虎和皇家整隊打的全壘打還多。羅哈斯1上開轟後，馬林魚團隊全壘打數追平大谷，也帶動球隊攻勢，隨後2出局攻占滿壘，靠李伊(Braxton Lee)的適時安打，再添2分，取得3比0領先。

只是馬林魚先發理查茲(Trevor Richards)也不穩定，1下遇亂流失2分，3下又被賀瑞拉(Odubel Herrera)和霍斯金(Rhys Hoskins)接連敲安，使得雙方戰成3比3平手。不過，前役馬林魚被費城人1比20海電，自然不想再以輸球作收。

8上羅哈斯和卡斯楚(Starlin Castro)連被保送上壘，並趁捕手捕逸，進佔二三壘；此時安德生(Brian Anderson)把握住機會，揮出右外野二壘打，一舉清空壘包，奠定勝基。憶起前一場被費城人海電，安德生直言，「滿腦子不斷回想那場比賽，整晚無法安心入睡。」

前役被痛宰，馬林魚此役展現截然不同的氣勢，能從艾瑞耶塔手中拿到3分，羅哈斯認為別具意義，「跟對方的王牌交手，能有今天這樣的表現，是很不錯的，球隊上下也充斥『我們能做到』的感覺，我們必須打出更多像這樣的比賽，因為我們不想再那麼尷尬了。」

艾瑞耶塔春訓尾聲才加入費城人，調整步調較慢，至今才首度亮相，只在首局遇亂流丟分，總計用74球投4局失3分，另有5K、2保送。談到首局，艾瑞耶塔表示，那時可能投到有點頭昏眼花，使得不少球投不進好球帶釀禍。

艾瑞耶塔投完4上，4下還在打擊區準備，但隨後卻被換代打退場，引來不少噓聲。費城人總教練凱普勒(Gabe Kapler)解釋，一切都是為確保艾瑞耶塔健康無虞，包括投手教練跟他自己，比賽間有不斷跟艾瑞耶塔溝通，這是他們取得共識後的決定。

艾瑞耶塔也說，他跟教練團有討論用球數，每局的狀況是調整的依據之一，投完第3局後，他就知道自己能投第4局，「我知道我還能至少投10球，並告訴教練『我會用10球左右解決』。」較晚開始春訓，艾瑞耶塔也不急躁，並期許自己下一場先發，能投到85至90球。

(中時電子報)