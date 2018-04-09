孫越送進台大醫院加護病房插管

2018年04月09日 18:22 中時 陳志祥

孫越今天下午送進台大加護病房治療。（董氏基金會）

投身拒菸終身義工35年的「孫叔叔」孫越（87歲）在今(9）日下午4時因膽管發炎併發肺阻塞（COPD）急性發作，送進台大加護病房，進行緊急插管治療，以利監控病情。

董氏基金會菸害防治中心也在臉書上貼出說明，表示「我們最敬愛的拒菸終身義工孫叔叔，近期因膽道發炎入院治療，同時併發COPD急性發作，經醫師建議轉送加護病房，以積極監控病情變化。讓我們一同為孫叔禱告祈福，希望他順利康復。」

董氏基金會公共事務主任林清麗與孫越家屬一起守候在台大加護病房外，她指出，他們也不知道確定的情況是如何？也不知道台大會進行如何的處理，只能等待台大醫療團隊進一步的醫治與病況的通知。

就在林清麗的說明之前，已經有人在臉書上貼出訊息，指稱孫越「如果不進行插管應該就過不了今天，請大家為他禱告接下來的一切治療」！

董氏基金會表示，孫越的治療本來就進到插管部分，只是原本孫越都拒絕不想進行，現在只是被醫師說服展開治療，據了解，好像不是突然健康狀況惡化。

台大醫院表示，本院病人人數眾多，無法一一查證，不過，本院會針對病人的病況進行最適當的治療，同時在沒有病人的同意，本院也不會透露有關病人的就醫情況。

而一般插管是指手術之前插管，或者是在緊急救命的時候，病人因為呼吸喘、氧氣差、二氧化碳很高的時候，就要緊急插管。

(中時)