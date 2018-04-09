翻糖蛋糕夯 屏科大餐旅系辦快閃講座

2018年04月09日 18:26 中時 潘建志

屏科大學餐旅系舉辦翻糖蛋糕「快閃講座」，邀請翟宇凡的恩師米克老師到校授課。（潘建志攝）

屏東科技大學餐旅管理系二年級翟宇凡今年3月參加美國聖地牙哥蛋糕大賽，以「呂布」翻糖蛋糕獲得職業組展示類首獎，引發學校熱潮，餐旅系因此邀請翻糖老師李沐璇、米克到校進行「快閃講座」，一開放報名馬上秒殺額滿。

翟宇凡高二時開始接觸翻糖蛋糕，並到「32小姐翻糖造型培訓中心」學習，天份加上努力讓他的作品非常傑出。今年首次出國比賽，便以三國演義中「三英戰呂布」的猛將呂布製作作品，在參加的組別中獲得第一名。

消息傳回學校，系上師生都為他開心，也引發翻糖蛋糕熱潮。剛好屏科大深耕計畫有「快閃講座」，餐旅系因此邀請翟宇凡的恩師李沐璇及米克老師，到校開授兩堂翻糖課程，讓有興趣的學生學習；翟宇凡也分享他的心路歷程。

餐旅系主任張慧珍說，餐旅所學內容太廣，學校不可能每個類別都開課，便以講座的方式邀請業界知名大師來授課，讓有興趣的學生學習。屏東資源不足，學生想學還找不到老師，講座可方便學生學習，未來還會開咖啡拉花、果雕等講座。

校長戴昌賢表示，快閃講座是「微型課程」，希望學生除了正規課程外，能接觸更多元面向及技術，跨領域學習。像餐旅系可和食品系合作開發銀髮族調理包，或和獸醫系合作寵物食品等，並能商品化、量產化，增加市場優勢。

(中時)