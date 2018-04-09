一座高山博物館！4月文博會要你Design Thinking

2018年04月09日 18:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

科技日新月異，看似沒有什麼不可能！創意發揮無限量、思考也能跳脫框架！今年四月台灣很「文化」！2018台灣文博會由文化部主辦，在今年邁入第8屆，以「Design Thinking」為軸，主題設定為「從身體創造Body Knowledge」，企圖在文化思考中尋找設計創作的新可能，成為亞洲最具思考力的展會；並透過鏈結各產業，匯聚國際交流，釋放台灣文創最大能量，以設計共創新未來！

電影之旅「光點華山電影院」。（台灣創意設計中心提供）

4月9日於華山1914文創園區舉行展前記者會，文化部次長李連權、文博雙大使黃子佼、曲家瑞，分別以戶外運動愛好者、時尚登山客、摩登藝術家的身分，透過Live伸展台的走秀方式，展現日常時尚的文化態度，並傳達從身體創造的文博精神。

花博展區展出「圖像授權」商品。（台灣創意設計中心提供）

華山1914文創園區展區將出現台灣第一座高山博物館，為了重現在台灣高山上被喚醒的感動和知覺，並呼應「高山」意象。今年文博會與往年很不一樣，改以全區策展、議題主導方式，透過「從身體創造」此一概念，拋出多個文化議題，邀請各界人士共同參與策展，包含「一座高山博物館」、「身體視文化」、「手造工藝」、「嘻哈囝」及「時尚的日常」，另規劃創意市集與影展活動，讓每個場館與活動區塊都是一個思考的容器，開啟想像與討論文化的空間。

松菸展區展出「設計品牌」。（台灣創意設計中心提供）

值得一提的是，文創風格鮮明的黃子佼今年第四度擔任文博大使，搭配獨具個人特色的曲家瑞，在兩人幽默引導下，與文化部次長李連權及策展人王耀邦擦出許多精采火花！現場還有三大展場精選亮點及參展廠商代表也出席共襄盛舉，搶先看到今年台灣文博會精彩的文化能量！

食旅「香色」台灣與歐洲交融的舌尖創意。（台灣創意設計中心提供）

台灣文博會將在4月18日至4月22日盛大登場，在台北市華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館三大展區，分別展出「文化概念」、「設計品牌」、「圖像授權」，齊聚台灣及全球共23個國家，559個單位參展，推出超過200場活動，預估將吸引超過30萬人次參觀！文化部期待透過今年的文博會，匯集文化能量並加以引爆，開啟後續連鎖反應，打造全新台灣文化美學，開創文創產業新風景。

文化部次長李連權（右3）、策展人王耀邦（右2）及協同各區策展人共同為文博會暖身。（台灣創意設計中心提供）

2018文博會

【華山展區】4/18-4/22 10:00~20:00 ※ 東2館延展至4/29

【松山&爭艷展區】4/18~4/21 10:00~18:00 4/22 10:00~17:00 ※ 4/18~4/19 僅開放專業人士參觀

(中時電子報)