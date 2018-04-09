KKBOX集團進駐高雄流行音樂中心大鯨魚表演館

2018年04月09日 18:38 中時 王錦河

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館（上方中偏右）；珊瑚意象的海洋文化展示中心（右邊白色）；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館（左）可容納600、400、200人小型表演廳。總經費54.5億元，預計今年底完工。1列輕軌9日行經海音中心旁。（王錦河攝）

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館（中）；珊瑚意象的海洋文化展示中心；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館可容納600、400、200人小型表演廳。總經費54.5億元，預計今年底完工。（王錦河攝）

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館（左上）；珊瑚意象的海洋文化展示中心（右邊白色）；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館可容納600、400、200人小型表演廳。總經費54.5億元，預計今年底完工。1艘遊艇9日行經海音中心旁。（王錦河攝）

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館；珊瑚意象的海洋文化展示中心；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館可容納600、400、200人小型表演廳（中）。總經費54.5億元，預計今年底完工。1列輕軌9日行經海音中心旁。（王錦河攝）

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館（左上）；珊瑚意象的海洋文化展示中心（中）；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館可容納600、400、200人小型表演廳。總經費54.5億元，預計今年底完工。1列輕軌9日行經海音中心旁。（王錦河攝）

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館（上方中間）；珊瑚意象的海洋文化展示中心（右邊白色）；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館（左）可容納600、400、200人小型表演廳。總經費54.5億元，預計今年底完工。1列輕軌9日行經海音中心旁。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右二）9日見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，進駐 No.3 大鯨魚表演館，陳菊和KKBOX董事總經理王正（右三起）、高雄副市長史哲、高雄流行音樂中心執行長廖偉程及滅火器樂團（右）一同在鯨魚館前合影。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（前排右三）9日在高雄港遊艇上見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，進駐 No.3 大鯨魚表演館，陳菊和高雄流行音樂中心執行長廖偉程（前排左起）、KKBOX董事總經理王正、高雄副市長史哲等人士一同在遊艇上觀看流行音樂中心。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右二）9日在高雄港遊艇上見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，進駐 No.3 大鯨魚表演館，陳菊和KKBOX董事總經理王正（右）、高雄流行音樂中心執行長廖偉程（左起）、高雄副市長史哲一同簽約後合影。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右）9日見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，進駐 No.3 大鯨魚表演館，陳菊和KKBOX董事總經理王正（右二起）、高雄副市長史哲、高雄流行音樂中心執行長廖偉程一同在鯨魚館前合影。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊9日見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，宣布KKBOX進駐海邊路 No.3 大鯨魚表演館（左）。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊9日見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，宣布KKBOX進駐海邊路 No.3 大鯨魚表演館（中）。（王錦河攝）

已確定接任總統府祕書長的高雄市長陳菊9日在高雄港遊艇上見證數位音樂KKBOX與高雄流行音樂中心簽約，進駐 No.3 大鯨魚表演館，陳菊和KKBOX董事總經理王正、高雄流行音樂中心執行長廖偉程、高雄副市長史哲一同簽約後合影。

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭（光榮碼頭和真愛碼頭），占地約11.89公頃，主要包括3部分，海浪意象的高、低塔行政中心及可容納逾6000人的室內大型表演場館；珊瑚意象的海洋文化展示中心；鯨魚意象共6棟大中小鯨魚館可容納600、400、200人小型表演廳。總經費54.5億元，預計今年底完工。

(中時)