建國科大設計學院畢業聯展作品貼近生活申請專利與企業無縫接軌

2018年04月09日 18:52 中時 吳敏菁

建國科大.商業設計系同學製作的手工精油、手工皂及包裝，已經可以商品化入選海峽兩岸創意設計大賽。（吳敏菁攝）

彰化建國科技大學設計學院畢業生成果展「活影」9日首展，100多件創意設計，貼近生活，許多更已申請專利可以商品化，與企業無縫接軌。

這項名為「活影」畢業成果展，由建大商業設計、創意產品與遊戲設計、空間設計、數位媒體設計等學生共同展出，吸引200多位設計業及產學合作企業負責人參加。

校長陳繁興指出，設計學院4系評鑑都是一等，每系都通過TAC國際認證，驚喜看到成果展充滿創意，還申請專利了。台灣省室內裝修公會理事長梁國勝也讚美，作品理論與技術結合，不再天馬行空，都能商品化。

台明將企業有限公司總經理林肇睢不但提供材料，並提導學生玻璃器皿製作技術，他說企業人員要向下紮根，與技職聯盟，讓技職教育回歸專業教學特色，才能創造產學雙贏。

這次展出作品不但件數多，也另人大開眼界，如商業設計系「小豆士」、「會叫才會賣」、創意產品與遊戲設系的海世界、藻青等作品都已經貼近市場，可以商品化了。

數位媒體設計系的瞳、岸邊、創意產品與遊戲設系的輪無曲等動畫及遊戲作品，也都有遊戲商在洽談合作。此外，空間設計系的學生作品如「人情胃：大肚公有零售市場設計」、「復刻回憶：彰化火車站舊宿舍區之活化」也讓人耳目一新，大陸姐妹校設計學院，包括貴州師院學院、廣東嶺南職業技術學院、黑龍江東方學院也提供作品交流觀摩。

(中時)