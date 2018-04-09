全國音樂比賽竹市勇奪14項第1

新竹市各校此次在全國學生音樂比賽北區團體賽中，囊括25項全國前3名，其中有14項勇奪全國第1。（陳育賢翻攝）

友善列印
中時

全國學生音樂比賽北區團體賽近日圓滿落幕，新竹市參賽各校總計囊括25項全國前3名，其中更有14項勇奪全國第1，獲獎總成績創歷年新高，市府特別在9日舉行的「2018新竹樂藝術季」中表揚所有獲獎小選手。

市府教育處指出，2018年全國學生音樂比賽北區團體賽共計有10縣市、862隊、約2萬8000人次角逐冠軍寶座，新竹市代表隊面對各縣市國中小音樂團體毫不遜色，囊括25項全國前3名，其中勇奪11項團體項目及3項個人項目全國第1，獲獎總成績創下歷年新高。

親自到場頒獎的市長林智堅特別在現場分享小時候學小提琴經驗，他說，2016年還應清大校長賀陳弘校長的邀請，在清大60周年校慶音樂會小試身手，但20多年沒有碰小提琴，因此利用下班時間抓緊苦練，花了不少時間找回「手感」，即便只是1首短短的生日快樂歌，面對要上台的壓力還是感到很緊張，還好最後勉強過關了。

他肯定此次參賽團隊及選手的投入和表現，也感謝學校行政團隊、指導老師及家長的對音樂教育的付出，未來市府將秉持推動音樂教育的一貫精神，持續推廣學校音樂教育，期透過學校深耕音樂教育，推動各級學校音樂會發表，讓市民能時時享受音樂饗宴，滋潤心靈之美。

此次榮獲第1名成績項目的包括有培英國中管樂合奏B組、民富國小管樂合奏A組、清華附小管樂合奏B組、清華大學銅管5重奏、建華國中鋼琴3重奏、光武國中國樂合奏A組、水源國小國樂合奏A組、龍山國小國樂合奏B組、科學工業園區實驗中學混聲合唱、新竹女中女聲合唱及絲竹室內樂合奏。

個人項目獲第1名的有培英國中周軒仲大提琴獨奏國中B組、培英國中劉子滕中提琴獨奏國中B組、科學工業園區實驗中學國中部李承謙小提琴獨奏國中B組。

教育處同時表示，4月起新竹市將展開「2018新竹樂藝術季」，各中小學將陸續在校內、外舉辦跨校聯合展演及各校自行舉辦的音樂、戲劇、舞蹈、美術等近50場藝文成果展，其中在演藝廳、清大、交大等大型音樂會更高達16場，各項活動所有場次皆為免費自由入場，「2018新竹樂藝術季」系列活動時間、地點均可至新竹市教育網http://www.hc.edu.tw/查詢。

(中時)

建國科大設計學院畢業聯展作品貼… 聯聚傳承技術 開放工地讓大學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。