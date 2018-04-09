全國音樂比賽竹市勇奪14項第1

2018年04月09日 18:52 中時 陳育賢

全國學生音樂比賽北區團體賽近日圓滿落幕，新竹市參賽各校總計囊括25項全國前3名，其中更有14項勇奪全國第1，獲獎總成績創歷年新高，市府特別在9日舉行的「2018新竹樂藝術季」中表揚所有獲獎小選手。

市府教育處指出，2018年全國學生音樂比賽北區團體賽共計有10縣市、862隊、約2萬8000人次角逐冠軍寶座，新竹市代表隊面對各縣市國中小音樂團體毫不遜色，囊括25項全國前3名，其中勇奪11項團體項目及3項個人項目全國第1，獲獎總成績創下歷年新高。

親自到場頒獎的市長林智堅特別在現場分享小時候學小提琴經驗，他說，2016年還應清大校長賀陳弘校長的邀請，在清大60周年校慶音樂會小試身手，但20多年沒有碰小提琴，因此利用下班時間抓緊苦練，花了不少時間找回「手感」，即便只是1首短短的生日快樂歌，面對要上台的壓力還是感到很緊張，還好最後勉強過關了。

他肯定此次參賽團隊及選手的投入和表現，也感謝學校行政團隊、指導老師及家長的對音樂教育的付出，未來市府將秉持推動音樂教育的一貫精神，持續推廣學校音樂教育，期透過學校深耕音樂教育，推動各級學校音樂會發表，讓市民能時時享受音樂饗宴，滋潤心靈之美。

此次榮獲第1名成績項目的包括有培英國中管樂合奏B組、民富國小管樂合奏A組、清華附小管樂合奏B組、清華大學銅管5重奏、建華國中鋼琴3重奏、光武國中國樂合奏A組、水源國小國樂合奏A組、龍山國小國樂合奏B組、科學工業園區實驗中學混聲合唱、新竹女中女聲合唱及絲竹室內樂合奏。

個人項目獲第1名的有培英國中周軒仲大提琴獨奏國中B組、培英國中劉子滕中提琴獨奏國中B組、科學工業園區實驗中學國中部李承謙小提琴獨奏國中B組。

教育處同時表示，4月起新竹市將展開「2018新竹樂藝術季」，各中小學將陸續在校內、外舉辦跨校聯合展演及各校自行舉辦的音樂、戲劇、舞蹈、美術等近50場藝文成果展，其中在演藝廳、清大、交大等大型音樂會更高達16場，各項活動所有場次皆為免費自由入場，「2018新竹樂藝術季」系列活動時間、地點均可至新竹市教育網http://www.hc.edu.tw/查詢。

(中時)