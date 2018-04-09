聯聚傳承技術 開放工地讓大學生體驗「做中學」

聯聚建設董事長江韋侖推動成立「台灣建築教育基金會」，結合逢甲大學培訓年輕人投入建築產業。（盧金足攝）

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聯聚與逢甲大學簽署產學合作計畫，提供在建工程「聯聚中雍大廈」工地給校方進行紀實計畫。（盧金足攝）

台中市企業不藏私，技術傳承「藝」起來！台中市建經協會力挺台灣行動菩薩協會，「發願成材」技職教育計畫，進行扎根教育，希望培養出新一代的建築工匠技術達人，聯聚建設也將設立「台灣建築教育基金會」，結合逢甲大學的資源

，培訓年輕人投入建築產業。

台中市建築經營協會理事長陳武華表示，支持台灣行動菩薩協會，希望培養出新一代的建築工匠技術達人，幫助孩子學得一技之長、提升自我認同。

台中市建築經營協會4月21日聯合龍寶建設、逢甲大學EMBA第11屆校友會等企業人士，共同主辦「翻轉教育、倍愛起飛

」公益演唱會，藉由演唱會讓愛再次循環，這項公益演唱會

，也是建築界眾所期待的盛事。

聯聚建設董事長江韋侖表示，正在號召志同道合的產業力量

，共同成立「台灣建築教育基金會」，興建中的「聯聚中雍大廈」即開放逢甲大學建築系學生參訪實習，經由建築教育基金會的推動，透過產學合作及企業實習，讓同學進一步了解產業需求。

江韋侖說，盼透過讓學生體驗「做中學、學中做」的教學方式，教導同學了解學術與實務的差異，進而讓所學更具體化並達到與職場無縫接軌目標。

(中時)

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