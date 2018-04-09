HBL》高中乙級決賽開戰 乙級出身台銀郭少傑勉學弟妹

來自HBL乙級球隊公東高工、現效力SBL台銀郭少傑以「HBL乙級大使」現身。(公關提供)

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中時電子報
HBL高中籃球乙級聯賽決賽4月16日登場。(公關提供)

106學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽，16至20日台北體育館(紅館)登場。全台男女共16支勁旅同場較勁，來自HBL乙級球隊公東高工、現效力SBL台銀郭少傑以「HBL乙級大使」現身，世大運女籃國手「小丁」林育庭也出席。

畢業於HBL乙級公東高工的郭少傑，9日記者會上回想起自己從乙級球隊出發、如今打上了SBL殿堂，今年更入選世界盃資格賽中華隊24人培訓名單，一路走來的心路歷程，鼓勵學弟妹，「以不放棄的精神全力去拚，朝自己的夢想前進。」

國泰女籃「小丁」林育庭。(公關提供)

曾囊括HBL甲級女籃MVP及新人后，現WSBL國泰女籃主控林育庭，談到她年僅15歲便成為國手、高一就幫助球隊奪冠的籃球路，「每天把教練教我的做好之外，額外再去加強訓練，大家辛苦一整年就是為了冠軍賽，全力以赴爭取榮耀。」

今年HBL乙級共計400多支隊伍，自預賽起歷經4個多月男女8強脫穎而出，男子組有醒吾高中、興華高中、海星高中、慧燈高中、台東高中、成功高中、立仁高中、善化高中，女子組為桃市陽明、壽山高中、能仁家商、四維高中、小港高中、屏東高中、立仁高中、台南高商，紅館力拼冠軍金盃。

(中時電子報)

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