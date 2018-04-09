空汙法修法 老舊車輛、烏賊車首當其衝

新版《空汙法》上路後，二行程柴油大貨車是淘汰重點。（示意圖／環保署提供）

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立法院衛環委員會今審查《空氣汙染防制法》修正案，朝野都有共識的是移動汙染源的管制，10年以上老舊汽機車與烏賊車首當其衝。環保署將依法訂定加嚴檢驗標準，初檢未過可處500元以上、1.5萬元以下罰鍰，且可累計處分；若限期未改善或不理會檢驗要求，最嚴重可註銷牌照。影響所及包括103萬輛二行程機車，以及7.6萬輛1、2期柴油大貨車。

新版《空汙法》修正案規定，汽機車定檢不合格需於1個月內改善，複檢未過罰款1500元到3萬元。收到定檢通知逾6個月未檢驗，或複驗仍不合格且限期未改善，罰3千至6萬元。如果一直未改善或不接受定檢，最終可移送公路監理機關吊銷其牌照。環保署表示，這主要是針對老舊車輛，應可發揮汰舊的作用。

新版《空汙法》也增加一條新條文，即第40條，規定各級機關可依權責劃設空氣品質維護區，限制特定車輛進入，主要也是針對未達排放標準的老舊車輛；違規進入的汽機車可處500元以上、6萬元以下罰鍰。

立委詢問環保署如何取締進入空品維護區的車輛？環保署空保處長蔡鴻德表示，未來將以車牌辨識系統取代路邊攔檢，車子一進入空品區就可知道是否為高汙染車輛，由環保單位據以開罰。空品區除了由各縣市政府劃設，環保署副署長詹順貴補充，若跨縣市或地方有疑慮則由環保署來執行。

除了汽機車，包括船舶、施工與作業器具等，凡是會製造空汙的都列入管制範圍。蔡鴻德說，移動汙染源的部分大致上和預期的目標差不多。

今天衛環委員會快馬加鞭，從第31條審查到第100條，其中51條起為罰則，大致上算順利。不過還剩下20條是朝野仍有爭議的保留條文，將在周三（11日）繼續審議。

(中時)

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