不滿醫院內吸菸遭告誡 教授打趴護理師

2018年04月09日 19:32 中時 許家寧

花蓮慈濟醫院護理師勸戒劉姓副教授勿吸菸，竟遭追打至病房外。（許家寧攝）

枉為人師！花蓮一所私立大學副教授劉愛民（57歲），去年10月在慈濟醫院住院時，不滿在病房內吸菸遭護理師告誡，竟出拳揮打護師臉部，見她推著藥車逃跑，一把拉住衣領，用腳猛踹、推撞安全門，違反《醫療法》遭法院判刑3個月，易科罰金9萬元。

判決指出，劉姓副教授去年10月31日因接受手術在花蓮慈濟醫院3706號病房住院治療中，一名女性護理師在為其傷口換藥時，好心告知劉男剛手術完，勿在病房內抽菸，劉男一時惱羞成怒，出手連打護理師3巴掌，護理師嚇得拔腿逃出病房。

劉姓副教授一把拉住藥車及護理師衣領不讓她離去，雙方拉扯，一路追打至病房外，並出腳踢她，接著將她推撞至3樓病房的安全門，造成護理師跌倒在地，臉、頸、臀等多處挫傷及鼻出血等傷害，怒告劉男傷害並妨礙執行醫療業務。

花蓮地院審理時，劉男當庭坦承犯行，表達願意和解、賠償之意，但護理師聲淚俱下、情緒激動控訴，稱對每位抽菸的病患都會勸諭，但沒想到竟遭暴力相向，還說到經歷此陰影後，每日都會做惡夢，因此無法原諒劉男惡行，拒絕和解。

法官認為劉男從事教職，應有相當之智識程度與社會經驗，卻不能理性態度溝通嚴重破壞醫病關係，打擊第一線醫療從業人員士氣，實應嚴懲，並考量劉男10年前曾因酒駕宣告緩刑2 年，日前判處有期徒刑3個月，如易科罰金9萬元，不予緩刑。

根據該校網頁指出，劉姓副教授有美國布朗大學數學系碩士學歷，為該校通識中心自然學群教師，開設微積分、商用數學及邏輯課程，2003年及2009年曾經獲得教育部資深優良教師獎勵、東區技職校院區域教學資源中心優良課程肯定。

(中時)