吳姓男網蟲4度羈押庭又獲交保 彰檢：不抗告了！

吳姓男網蟲4度羈押庭又獲交保 彰檢：不抗告了！（本報系資料照片）

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還是交保！引爆彰化地檢署檢察官與彰化地方法院法官互槓的吳姓男子涉《兒童與少年性剝削防制條例》是否羈押案，彰化地院9日再開羈押庭，院、檢第4度交鋒攻防，輪值法官呂美玲最後仍維持第2、3次法官的裁定，吳男准以9萬元具保 ，並限制住居及命向轄區派出所報到。

不玩了！彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強在得知結果後表示，院、檢沒有一致的見解，吳案將一樣是僵局，為此，檢方為避免讓個案中的吳姓被告變成「人球」，同時為避免司法資源浪費 ，將不再會提抗告。

彰化地方法院庭長王義閔表示，這次羈押庭法官考量本案就同一次搜索扣押所得，檢方是分次逐批分割分時聲請羈押，無異利用案件分割進行方式，延長偵查中之羈押期間，且被告於去年查獲後，已多次羈押交保程序，且羈押近5個月，認為並無羈押之必要。

31歲吳男涉嫌猥褻多名未成年少女去年遭查獲後兩度遭羈押，今年2月案件起訴，彰檢檢察官莊珂惠聲請續押，但承審法法官陳彥志裁定3萬交保，不料，此舉引發兩人在庭訊後爭執，莊脫口嗆陳「是不是中午到了頭腦不清楚」，陳不甘示弱，差點指示法警逮捕莊，事後陳彥志怒告莊珂惠涉嫌妨害名譽等罪，但獲不起訴

這起爭端也讓吳男案受到社會矚目，而彰檢也因不服一審裁定先後3次向台中高分院提抗告且都成功，但經發回更裁，從林怡君、吳永梁到9日的呂美玲等3名法官，都維持陳彥志的原交保裁定，只將交保金由3萬元提高到9萬元。

林漢強表示，檢方是基於吳男尚有再犯、串證、湮滅證據之虞才會向院方聲押；彰院多次做出交保裁定，主要是法官審酌的重點在被告的「人權」，而台中高分院支持檢方，則是著重於「司法制度對社會的責任」，顯見彰院與彰檢、台中高分院的見解毫無交集。

(中時)

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