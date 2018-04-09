老漢偷歡馬上風 枕邊人憂曝光棄排水溝死亡

2018年04月09日 19:29 中時電子報 吳家詮

56歲女子和71歲男子長期保持不正當男女關係，在一次翻雲覆雨恩愛之後，老翁突發心臟病人事不省。女子因為擔心姦情敗露，只是對男子進行了簡單救治，隨後將男子棄於屋外水溝邊。結果這名老翁被路人發現時，已經一命嗚呼，這名引發「馬上風」的關係女子，被控涉嫌故意殺人罪提起公訴。

據大陸《半島晨報》報導，去年底的一個晚上，兩人嘿咻時張姓老翁突然發病從床上滑到地上，于姓女子見張某睜眼不語，當即呼喊張某並掐其人中予以施救，之後于女因擔心張某死在屋裡，兩人不正當關係暴露，便在張某呼吸尚存的情況下，將其拖到屋外不遠處的水溝邊，于女見張某躺在地上還有心跳，於是再次對張某進行了人工呼吸，但張某並未醒來。隨後，于女就直接返回家中。

清晨天亮，周圍鄰居路過發現張某側臥在水溝邊已經沒有呼吸，立即報警處理。經法醫鑒定，張某系因冠狀動脈粥樣硬化性心臟病急性發作，引起心肌缺血而死亡，其生前與他人發生性行為等可以作為其冠狀動脈粥樣硬化性心臟病急性發作的誘發因素。

案發後，警方根據張某通話記錄找到了于女，她如實供述了自己的犯罪事實。後來民事方面，于女與被害人親屬達成賠償和解協定，被害人親屬對於女士的行為表示諒解。

不過在刑事方面，檢察機關以犯故意殺人罪對于女提起公訴，但是法院審理認為，案發後，于女在接到公安機關的電話通知後，主動到案，並如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可對其從輕處罰；于女士已賠償被害人親屬經濟損失，並取得諒解，可對其酌情予以從輕處罰。

鑒於于女的犯罪情節較輕且有悔罪表現，沒有再犯罪危險，法院判于女士犯故意殺人罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年。

(中時電子報)