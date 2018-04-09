嘉義市產官學啟動「嘉義在地創生圈」

嘉義市長涂醒哲、嘉義大學校長艾群等人啟動「嘉義在地創生圈」。（廖素慧攝）

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喬●（左邊「王」加右邊「秀」）瑾（右二）進駐嘉義文化創意園區，推廣種子植物創意活用。（廖素慧攝）

嘉義市政府、嘉義大學創新育成中心、行政院雲嘉南聯合服務中心及嘉義創意文化園區產官學合作，9日啟動「嘉義在地創生圈」策略聯盟，市長涂醒哲表示，市府推動數位經濟及體驗經濟結合，協助中小企業開創在地產業特色化及新商機。

涂醒哲表示，「嘉義在地創生圈」策略伙伴聯盟可以整合地方產業創生平台，媒介經濟部中小企業處及中央相關計畫資源投入，串聯地方相關新創、青創、育成相關單位的資源，提升在地經濟力來帶動地方創生，並輔助青年創業有更多資源可運用。

嘉義大學艾群校長表示，創生圈由嘉大育成中心整合產業、學界資源，與中央及地方政府合作，提升輔導在地產業、創業的能量，連結在地育成中小企業與青年創業團隊，吸引來嘉義求學的青年，留嘉創業、就業。

「喬ㄚ姨創意工作室」創辦人喬●（右邊「王」加左邊「秀」）瑾說，原本擔任蘭潭國小環境教育志工媽媽，蒐集植物種子、做植物染，後來成立工作室，受到嘉義文創園區總監石瑞仁鼓勵，進駐園區成立種子館，擴大教學及植物創意活用的設計運用，獨力撐著，壓力大，若有產官學的輔導資源，樂意合作。

(中時)

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