阿喜第一次當孕婦就上手！4女1男生不停

2018年04月09日 19:53 中時 林淑娟

阿喜第一次演孕婦。（動物系戀人啊劇組提供）

阿喜劇中與阿嬌是好友。（動物系戀人啊劇組提供）

阿喜。（天晴音樂）

阿喜。（天晴音樂）

阿喜脫去「宅男女神」外衣，近來搖身一變成實力演技派，在網劇《動物系戀人啊》更是首度嘗試「孕婦Look」，她在劇中不停懷孕，生了「4女1男」共5個小孩，而且繼續懷孕中。瞿友寧導演見到她時，客氣地說：「不好意思讓妳在劇中ㄧ直懷孕，很辛苦！」阿喜一聽神回覆：「一定是因為我太美，老公太愛我了。」當場逗笑導演。

當時飾演阿喜的老公的男演員未定，她趁機叮嚀導演：「拜託幫我找個帥老公。」沒想到幾經挑選，最後是北村豐晴導演演出她的外遇丈夫，阿喜笑說北村導演對她來說就是位前輩，她始終無法擺脫「和長輩送做堆」的宿命。拍這部戲時正值台灣炎夏，阿喜每次上戲都要裝上假孕肚和胸墊，因拍攝講究，每場戲都要精算當時是懷孕幾個月來安排大小不同的孕婦肚子，讓她吃足苦頭。

她劇中的好友、該劇女主角阿嬌因爲拍這檔戲在台灣覓得良緣，阿喜說，非常為她開心，但阿嬌拍戲時專業認真，隨身有一位戲劇口音指導老師，所以只要有空檔阿嬌就會抓著阿喜對戲練台詞，並沒看出阿嬌熱戀中，不過她獲悉喜訊的第一時間就傳訊息給阿嬌恭喜她了。阿喜表示，雖然看到阿嬌覓得良緣很幸福，但自己目前正值事業衝刺期，暫時對婚姻也沒有憧憬，所以依然保持不婚族的態度，她也希望接下來可以接演到更多好的角色，挑戰性更高也無妨。

阿喜當年以破百萬點擊率的網路短片出道，被封宅男女神，近幾年積極往戲劇發展，剛開始時曾被導演罵哭，痛斥她不會演戲，讓她信心全失，但經過舞台劇導演黃毓棠的調教後茅塞頓開，有如打通戲劇的任督二脈，這兩年在偶像劇、舞台劇、電影、連續劇上都大有斬獲，最近接拍大愛新戲，更是從年輕演到老，國台語交雜使用挑戰很大，同時還尬了一部電影，必須南北奔波拍攝，她在舞台劇《三人行不行》的演出也備受好評。

(中時)