海倫米蘭超會饒舌 狠嗆脫口秀主持人

2018年04月09日 20:09 中時 潘鈺楨

海倫米蘭（右）與唐納蘇德蘭。（傳影提供）

奧斯卡、金球獎影后海倫米蘭已屆72歲依然片約不斷，不僅加盟《玩命關頭8》凶狠尬車上演「地表最資深飆仔」，更首度挑戰驚悚大片《溫徹斯特鬼屋》陰森女主人，今年新作《人生無限露營車》飾演心疼失智丈夫的溫柔癌末妻子，演出角色多變收放自如無極限，她甚至私底下還是個饒舌歌手！

日前海倫米蘭上美版「中國有嘻哈」脫口秀Drop the Mic大秀饒舌天賦，當她被主持人嘲諷演過6次英國女王時，海倫米蘭辛辣反嗆：「我不只演過女王，還演過女巫和婊子，而你唯一的角色，就是跪著求我讓你在這！」狠嗆主持人。

海倫米蘭能耐還不只於此，迪士尼最新真人版電影《胡桃鉗與奇幻四國（暫譯）》也有她，飾演邪惡反派「生薑媽媽」。她近年突破「女王」乖乖牌形象，在《人生無限露營車》卸下所有裝扮，以最普通的老夫老妻詮釋最動人不凡的愛情，近乎素顏上陣雖然皺紋難免，但膚質還是非常白皙透亮，影后吐露保養祕訣：「我熱愛挑戰，挑戰讓我年輕，愛情的滋潤也是！」

改編自感動百萬讀者同名暢銷小說，由奧斯卡影后海倫米蘭與金球影帝唐納蘇德蘭一同攜手獻上溫馨感人力作《人生無限露營車》，講述結縭50餘年的夫妻坐上露營車展開公路旅行，前往海明威的故居共度最燦爛的生命盡頭，讓人不禁聯想到全球影迷為之動容的冒險動畫《天外奇蹟》，如今就像是透過真人版替為當年因為妻子早逝，無法一起去天使瀑布的卡爾爺爺圓夢！

兩位大咖年齡加起來已經超過150歲，皆於近年獲得奧斯卡終身成就獎，是備受好萊塢各方敬重的重量級演員，儘管都是當阿公阿嬤的人了，他們仍分別以《玩命關頭8》和《飢餓遊戲》系列狂掃全球年輕觀眾票房，粉絲無不期待見證這趟「最浪漫」的旅程！

電影敘述約翰與艾拉結縭五十年仍非常恩愛，然而隨著年紀增長兩人健康狀況每況愈下，艾拉的癌症來到末期，約翰的阿茲海默症也讓他漸漸喪失珍貴回憶。為了讓彼此能在邁向生命盡頭的路上擁有最燦爛的風景，八十歲兩老決定開著一起命名的「夢想號」露營車，一圓他們年輕時的夢想 - 拜訪海明威故居！伴隨著失智與病發危機，兩人跌跌撞撞踏上笑鬧不斷的路途，這趟旅程是否會和他們一起走過的五十年愛情一樣，儘管艱辛，卻是這輩子最甜蜜不後悔的決定嗎？電影4月20日在台上映。

(中時)