蕭習會預計10日登場 明晚6時舉行記者會

2018年04月09日 20:03 中時電子報 丁世傑

「蕭習會」預計明（10）日下午在海南博鰲登場，這也是蕭萬長與習近平兩人第3次在博鰲會面。據了解，「蕭習會」可能觸及大陸對台31條、中美貿易戰、台商轉型升級等議題。

根據中央社報導，博鰲亞洲論壇2018年年會8日登場，中國大陸國家主席習近平明（10）日上午發表開幕主旨演講後，預計將於下午會見台灣企業家代表團，並與前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長舉行閉門會談。

報導指出，蕭萬長今（9）日中午抵達海南，海南省副省長與中國大陸國務院台灣事務辦公室副主任將設晚宴，宴請台灣企業家代表團。此外，中國大陸國台辦主任劉結一將在11日以午宴歡迎蕭萬長一行，午宴結束後台灣企業家隨即返台。

兩岸共同市場基金會執行長陳德昇向中央社表示，「蕭習會」具體會面時間，目前仍未有明確消息，預計應是明天下午。待「蕭習會」結束後，蕭萬長將於明天晚間6時舉行記者會，說明會談內容。

陳德昇今天下午並向媒體表示，當前有3個涉及中國大陸的經貿議題為台灣輿論所關心，包括中美貿易戰，還有大陸日前提出的「惠台31條」；此外，大陸可能在2025年至2030年間成為世界第一大經濟體，屆時台灣要如何應對。

陳德昇指出，大陸「惠台31條」涉及到大陸如何執行、落實，台商怎樣抓住市場機遇，期盼過程中大陸能對台商有更多保障，尤其台商轉型升級並不是很順利，「惠台31條」提供一個新的平台，很多台商都在觀望。

再者，陳德昇說，大陸的產業也在轉型升級，面臨淘汰壓力的台商，怎樣讓他們能夠有退場機制，包括在法律面、實務面如何做出較好安排。

(中時電子報)